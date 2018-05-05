«Динамо» выиграло в Петербурге и осложнило «Тосно» борьбу за выживание

«Тосно» из Ленинградской области заключительный домашний матч РФПЛ проводил против московского «Динамо» на поле стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге. Команде Дмитрия Парфёнова в оставшихся двух поединках предстоит непростая задача не уступить «Анжи» в борьбе за 14-ю строчку в турнирной таблице, дающую шанс остаться на следующий год в Премьер-лиге посредством стыковых матчей. Динамовцы в свою очередь пока не обезопасились от стыков, но победа надо тосненцами позволила бы команде Дмитрия Хохлова выйти сразу на 9-е промежуточное место, избавив себя от нервотрёпки в матчах с одной из команд ФНЛ.

Протокол игры

Тосно

Динамо Москва

56' Шунич Тони (0:1)

(1:1) Мирзов Резиуан 68'

05 мая. Стадион «Петровский» (Санкт-Петербург).

Погода в Санкт-Петербурге порадовала отсутствием дождя и относительным комфортом ввиду отсутствия традиционного балтийского ветра. В связи с этим болельщики в приличном количестве стекались к «Петровскому», по пути довольно охотно разбирая атрибутику областной команды на случай возможного вылета или дальнейших проблем, связанных с финансированием команды. После драматичной победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка «Тосно» дважды уступил по 0:2 прямым конкурентам в турнирной таблице «Ростову» и «Амкару», поставив себя в затруднительное положение, и поддержка болельщиков в заключительном домашнем матче сезона была нужна как никогда.

Впрочем, хозяева поля и сами понимали ценность этого матча. С первых минут игроки «Тосно» завладели преимуществом и обосновались на половине поля соперника, но опасных моментов при этом зрители не увидели. Выдержав стартовый натиск соперника, игроки «Динамо» и сами стали раз за разом выбираться к владениям Давида Юрченко, с ударами по которым у москвичей правда тоже возникали серьёзные проблемы.

Чего было много, так это нарушений правил. В итоге за весь первый тайм их набралось аж 14 штук. И хотя карточка была показана только одна, да и та за симуляцию, штрафные в сторону обоих ворот возникали с завидной регулярностью, вот только ни к чему опасному они не приводили. «Тосно» уже несколько матчей обходится без Павла Погребняка , досрочно завершившего сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. Также не смог сыграть против своей бывшей команды и форвард «Динамо» Евгений Марков , ярко проведший первую половину сезона в играх за областной клуб. Он остался без игры в Петербурге, схватив лимитную карточку в предыдущем туре в поединке с «Рубином».

Во втором тайме рисунок игры особо не изменился. Футболисты «Тосно» с первых минут наладили контроль над мячом, но забить смогли игроки «Динамо». Рауш подал угловой, Луценко выполнил скидку на Тони Шунича, который не промахнулся. Показалось, что игроки «Динамо» смогли после этого гола перехватить инициативу и даже были близки ко второму голу, когда мяч после удара всё того же Шунича пролетел над самой перекладиной ворот Юрченко. Однако постепенно игроки «Тосно» приходили в себя, а вскоре на радость местным болельщикам смогли и сравнять счёт. Резиуан Мирзов сыграл на добивании после удара Скворцова и сейва Шунина, в итоге мяч всё-таки заполз в ворота «Динамо».

Развить успех у «Тосно» не получилось. Буквально через 10 минут хозяева поля ошиблись в центре, упустили прорыв Ташаева, который без проблем выполнил подачу в штрафную, где Панченко мяч принял, а вторым касанием переиграл Юрченко. Помешать форварду никто из игроков хозяев не смог. Практически сразу Дмитрий Хохлов укрепил оборону, выпустив Рыкова вместо Панченко, а наставник «Тосно» отправил в атаку Труича вместо Галиуллина. Концовка встреча разбилась на отрезки, а счёт в итоге так и не изменился, хотя москвичи имели все шансы на успех, но Соснин не смог реализовать выход один на один.

1:2 в Санкт-Петербурге, «Динамо» практически решило задачу сохранения прописки в Премьер-лиге, а «Тосно» ещё предстоит много для этого сделать.