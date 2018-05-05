В это воскресенье в Костроме определится «Мистер старшеклассник-2018» 

Четырнадцать претендентов на титул «Мистер старшеклассник 2018» уже готовятся к финальному шоу конкурса, который длится несколько месяцев. Шоу пройдет в «Икре». Ребята стали не только соперниками, но и друзьями. Когда участвуешь в совместных делах, то сложно воспринимать своего товарища конкурентом.
Мальчишки готовили совместный танцевальный номер в территории танца «Танцуют все», занимались спортом, сделали стрижки в барбер-шопе. Очень оригинальным этапом стала совместная фотосессия участников с мамами и папами. Каждый показал свой темперамент и теплые взаимоотношения с родителями.
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6 мая в 16.00 в клубе «Икра» соберутся группы поддержки участников, школьные учителя, родители конкурсантов.
Участники будут удивлять жюри своими необычными выступлениями. Как рассказал нашей редакции Сергей Черенков, главный организатор конкурса, на шоу будут и танцы, и военные песни, и театральные постановки, даже прозвучит саксофон. Несколько участников посвятят свои номера главной женщине в их жизни — маме.
Претенденты на победу:
1. Горшков Данил, 16 лет 2. Тренов Илья, 15 лет 3. Хотулёв Алексей,17 лет 4. Смирнов Никита, 16 лет 5. Биляк Иван,15 лет 6. Богомолов Дмитрий, 16 лет 7. Дубинин Сергей,17 лет 8. Чепурков Сергей, 16 лет 9. Леонтьев Арсений, 17 лет 10. Леонтьев Арсений, 17 лет 11. Хайрутдинов Ильдар, 18 лет 12. Фролов Георгий,18 лет 13. Сергеенко Павел,14 лет 14. Антонов Антон,17 лет Билет на шоу стоит 300 рублей, в воскресенье — 400 рублей.
В конце состоится дискотека.