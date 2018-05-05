В это воскресенье в Костроме определится «Мистер старшеклассник-2018»

Четырнадцать претендентов на титул «Мистер старшеклассник 2018» уже готовятся к финальному шоу конкурса, который длится несколько месяцев. Шоу пройдет в «Икре». Ребята стали не только соперниками, но и друзьями. Когда участвуешь в совместных делах, то сложно воспринимать своего товарища конкурентом.

Мальчишки готовили совместный танцевальный номер в территории танца «Танцуют все», занимались спортом, сделали стрижки в барбер-шопе. Очень оригинальным этапом стала совместная фотосессия участников с мамами и папами. Каждый показал свой темперамент и теплые взаимоотношения с родителями.

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6 мая в 16.00 в клубе «Икра» соберутся группы поддержки участников, школьные учителя, родители конкурсантов.

Участники будут удивлять жюри своими необычными выступлениями. Как рассказал нашей редакции Сергей Черенков, главный организатор конкурса, на шоу будут и танцы, и военные песни, и театральные постановки, даже прозвучит саксофон. Несколько участников посвятят свои номера главной женщине в их жизни — маме.

Претенденты на победу:

В конце состоится дискотека.