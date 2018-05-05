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«Эйбар» забил четыре мяча в гостях у «Жироны»
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«Эйбар» забил четыре мяча в гостях у «Жироны» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Середняки Ла Лиги порадовали ярким результативным футболом в стартовом матче 36-го тура. «Жирона» дома была бита «Эйбаром», атаку которого остановил финальный свисток при счете 4:1.
"Эйбар" вплотную подобрался к сопернику, который расположился на девятом месте.
Протокол игры
Жирона
Эйбар
9' Кике Гарсия (0:1)
38' Кике Гарсия (0:2)
(1:2) Адай Бенитес 55'
80' Хордан Хоан (1:3)
89' Инуи Такаси (1:4)
Буну Яссин • Алькала Педро • Хуанпе Хуан • Муньеса Марк 79' (Лосано Энтони (79') • Адай Бенитес • Тимор Давид 43' 67' (Гарсия Алеш (67') • Гранель Алекс • Мохика Хоан • Порту Кристиан 82' • Гарсия Борха I • Стуани Кристиан
Запасные: Ираисос Горка • Чимено Рамальо • Бернардо Эспиноса • Планас Карлес • Понс Пере
Риесго Асьер • Пенья Рубен • Оливейра Паулу • Ломбан Давид • Анхель Хосе • Папа Диоп 62' • Гарсия Дани 58' • Педро Леон 30' (Иви Лопес (30' 66' • Хордан Хоан 69') • Орельяна Фабиан 75' 86' (Эскаланте Гонсало (86') • Инуи Такаси • Кике Гарсия 70'
Запасные: Рамис Иван • Жунка Давид • Дмитрович Марко • Шарлес Диас
05 мая. Стадион «Монтиливи» (Жирона).
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