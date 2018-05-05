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«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Вест Бромвич» принимает «Тоттенхэм» в поединке 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вест Бромвич
Тоттенхэм
Фостер Бен • Ньом Аллан • Доусон КрэйгХегази Ахмед • Гиббс Киран • Филлипс Мэтт • Ливермо Джейк • Брант КрисМакклин ДжеймсРодригес Джей • Рондон Саломон
Запасные: Старридж Даниэль • Эванс Джонни • Робсон-Кану Хэл • Боаз Майхилл • Якоб Клаудио • Крыховяк Гжегож • Шадли Насер
Льорис Уго • Алдервейрельд Тоби • Санчес Давинсон • Вертонген Ян • Триппьер Киран • Ваньяма Виктор • Алли Деле • Роуз Дэнни • Эриксен КристианЛамела ЭрикКейн Гарри
Запасные: Льоренте Фернандо • Сиссоко МуссаВорм МишельЛукас Моура • Сон Хын-Мин • Дэвис Бен • Дайер Эрик
05 мая. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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