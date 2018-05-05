«Вест Бромвич» принимает «Тоттенхэм» в поединке 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вест Бромвич
Тоттенхэм
Фостер Бен • Ньом Аллан • Доусон Крэйг • Хегази Ахмед • Гиббс Киран • Филлипс Мэтт • Ливермо Джейк • Брант Крис • Макклин Джеймс • Родригес Джей • Рондон Саломон
Запасные: Старридж Даниэль • Эванс Джонни • Робсон-Кану Хэл • Боаз Майхилл • Якоб Клаудио • Крыховяк Гжегож • Шадли Насер
Льорис Уго • Алдервейрельд Тоби • Санчес Давинсон • Вертонген Ян • Триппьер Киран • Ваньяма Виктор • Алли Деле • Роуз Дэнни • Эриксен Кристиан • Ламела Эрик • Кейн Гарри
Запасные: Льоренте Фернандо • Сиссоко Мусса • Ворм Мишель • Лукас Моура • Сон Хын-Мин • Дэвис Бен • Дайер Эрик
05 мая. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).
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