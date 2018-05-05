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Билл Мюррей помог паре объявить пол своего будущего ребенка с помощью гольфа (видео)
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Билл Мюррей помог паре объявить пол своего будущего ребенка с помощью гольфа (видео) 

Журнал ОК! 2 часа назад
Американский актер Билл Мюррей помог супружеской паре из Флориды объявить пол их будущего ребенка. Влюбленные Жаклин и Майкл Дэвис посетили ежегодный турнир по гольфу, в котором учавствует актер и попросили его об одолжении. Изначально планировалось, что мяч будет ударять Майкл, но его команда не прошла в турнир.
Daytona Beach News-Journal поделились трогательным видео, на котором запечатлен момент, когда Билл ударил мяч, из которого пошел синий дым. После этого вся толпа закричала «Это мальчик!» и начала апплодировать.
Сам актер тоже подошел поздравить пару. Жаклин поблагодарила актера, а ее супруг пошутил и спросил, должны ли влююбленные назвать своего будущего ребенка Билл.
«Мой муж состоял в одной из четырех команд в турнире, но они не прошли дальше. Изначально мы планировали, что Майкл будет ударять мяч», — прокомментировала Жаклин.
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