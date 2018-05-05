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Болельщикам финала Лиги чемпионов в Киеве предложили ночевать вокзале
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Болельщикам финала Лиги чемпионов в Киеве предложили ночевать вокзале 

360tv.ru 2 часа назад
Ио председателя правления «Укрзализницы» Евгений Кравцов предложил на своей странице в Facebook футбольным болельщикам Лиги Чемпионов, который пройдет в Киеве, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.
ПАО «Укрзализницы» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. И предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Цены от 230 до 750 гривен (550-1800 рублей за место. Практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего. Можно рассчитаться удобным способом — наличные или платежная карточка, а еще с радостью примем с домашних животных.
— Евгений Кравцов
Финал Лиги чемпионов в Киеве состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский». В решающем матче играют мадридский «Реал» и «Ливерпуль»
Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко пообещал сделать финальный матч Лиги чемпионов лучшим в истории.
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