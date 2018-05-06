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Российские шпажистки завоевали серебро на этапе КМ в Дубае
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Российские шпажистки завоевали серебро на этапе КМ в Дубае 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная России по фехтованию на шпагах (Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева и Виолетта Храпина) стала серебряным призёром этапа Кубка мира в Дубае (ОАЭ) в командном турнире. Начали россиянки уверенной победой над фехтовальщицами Казахстана — 45:37. Затем с трудом одолели сборную Польши — 29:28.
Победу в полуфинале над Италией (29:22) принесла России Колобова, взявшая верх над Росселлой Фьяминго с крупным счётом 8:2.
В финальной встрече Россия — США американкам удалось сразу повести. После седьмого боя они были впереди на пять уколов — 20:15. Андрюшина и Колобова сократили разрыв до минимума, но догнать сборную США не смогли — 28:29.
Бронзовыми призёрами стали итальянские шпажистки.
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