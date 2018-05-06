Российские шпажистки завоевали серебро на этапе КМ в Дубае

Победу в полуфинале над Италией (29:22) принесла России Колобова, взявшая верх над Росселлой Фьяминго с крупным счётом 8:2.

В финальной встрече Россия — США американкам удалось сразу повести. После седьмого боя они были впереди на пять уколов — 20:15. Андрюшина и Колобова сократили разрыв до минимума, но догнать сборную США не смогли — 28:29.

Бронзовыми призёрами стали итальянские шпажистки.