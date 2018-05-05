Сергей Лазарев обнаружил своего двойника 

Артист был шокирован своей находкой.
Певец Сергей Лазарев обнаружил точную копию себя. Видео с двойником артиста прислал ему один из его поклонников.
— Как такое возможно? Прислали видео… но это НЕ Я! А моя точная копия! ШОК! Реально двойник! — написал певец на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
4 Май 2018 в 7:16 PDT На кадрах можно наблюдать мужчину, очень похожего на Сергея Лазарева. Он уснул в салоне самолета после распития пива.
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