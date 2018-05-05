Ещё
ОМОН ворвался на трибуны матча «Локомотив» — «Зенит» на стадионе «РЖД Арена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ОМОН ворвался на трибуны матча «Локомотив» — «Зенит» на стадионе «РЖД Арена» 

360tv.ru 1 час назад
Провокации болельщиков заставили ОМОН и сотрудников Росгвардии выйти на трибуны на московском стадионе «РЖД Арена». Об этом сообщил корреспондент «360».
Инцидент произошел на футбольном матче между московским «Локомотив» и петербургским «Зенитом».
На 30-й минуте матча фанаты разозлили друг друга не на шутку: ругались матом, били по стеклу, разделяющему фанатов футбольных клубов.
На видео сотрудники ОМОН и Росгвардии встали вдоль перегородки со стороны фанатов «Зенита». Болельщики пытаются вызвать оппонентов на драку и поддерживают свои команды.
Ио председателя правления «Укрзализницы» Евгений Кравцов предложил на своей странице в Facebook футбольным болельщикам Лиги Чемпионов, который пройдет в Киеве, ночевать на вокзале.
360tv.ru: последние новости
Бесплатные поезда для болельщиков пустят на время ЧМ‐2018 Анастасия Братчикова из Подмосковья победила на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Каспийске Ретро‐поезд «Победа» проехал 2 тысячи километров в рамках тура по России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу19
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
В горах Грузии погиб чемпион мира
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение