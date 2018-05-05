Провокации болельщиков заставили ОМОН и сотрудников Росгвардии выйти на трибуны на московском стадионе «РЖД Арена». Об этом сообщил корреспондент «360».
Инцидент произошел на футбольном матче между московским «Локомотив» и петербургским «Зенитом».
На 30-й минуте матча фанаты разозлили друг друга не на шутку: ругались матом, били по стеклу, разделяющему фанатов футбольных клубов.
На видео сотрудники ОМОН и Росгвардии встали вдоль перегородки со стороны фанатов «Зенита». Болельщики пытаются вызвать оппонентов на драку и поддерживают свои команды.
Ио председателя правления «Укрзализницы» Евгений Кравцов предложил на своей странице в Facebook футбольным болельщикам Лиги Чемпионов, который пройдет в Киеве, ночевать на вокзале.