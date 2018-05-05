ОМОН ворвался на трибуны матча «Локомотив» — «Зенит» на стадионе «РЖД Арена»

Провокации болельщиков заставили ОМОН и сотрудников Росгвардии выйти на трибуны на московском стадионе «РЖД Арена». Об этом сообщил корреспондент «360».

Инцидент произошел на футбольном матче между московским «Локомотив» и петербургским «Зенитом»

На 30-й минуте матча фанаты разозлили друг друга не на шутку: ругались матом, били по стеклу, разделяющему фанатов футбольных клубов.

На видео сотрудники ОМОН и Росгвардии встали вдоль перегородки со стороны фанатов «Зенита». Болельщики пытаются вызвать оппонентов на драку и поддерживают свои команды.