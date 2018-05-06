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Вивиани выиграл второй этап «Джиро д'Италия» подряд
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Вивиани выиграл второй этап «Джиро д'Италия» подряд 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: ТАСС
Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors второй день подряд одержал победу на этапе многодневки «Джиро д'Италия», которая проходит по дорогам Израиля и Италии. Дистанцию третьего этапа протяжённостью 229 км из Беэр-Шевы в Эйлат Вивиани преодолел за 5:02.09. Вторым финишировал ещё один итальянец Саша Модоло из команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale. Третьим, как и накануне, стал ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe.
Лучший из россиян, Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin), пересёк финишную черту 18-м.
В общем зачёте по-прежнему лидирует австралиец Роан Деннис (BMC).
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 3-й этап. Беэр-Шева — Эйлат, Израиль. 229 км  1. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors) — 5:02.09 2. Саша Модоло (Италия, Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) — то же время 3. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA — hansgrohe)… 18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)… 148. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.10.
Общий зачёт
1. Роан Деннис (Австралия, BMC) — 9:05.30 2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) — +0.01 3. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) — +0.13. 70. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) — +1.15… 153. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +4.27
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