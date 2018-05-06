Вивиани выиграл второй этап «Джиро д'Италия» подряд

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 3-й этап. Беэр-Шева — Эйлат, Израиль. 229 км 1. Элиа Вивиани (Италия, Quick-Step Floors) — 5:02.09 2. Саша Модоло (Италия, Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) — то же время 3. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA — hansgrohe)… 18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)… 148. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.10.

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