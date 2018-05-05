С чемпионством, «Локомотив»! «Железнодорожники» вырвали победу над «Зенитом» и обеспечили себе первое место в РФПЛ

В матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл "Зенит" и стал чемпионом России. «Железнодорожникам» нужна была победа в этом матче, чтобы обеспечить себе золотые медали и главный трофей страны. И они это сделали, благодаря голу Эдера на последних минутах матча!

Протокол игры

Локомотив Москва

Зенит

(1:0) Эдер Лопеш 87'

05 мая. Стадион «РЖД Арена» (Москва).

Центральный матч тура, который мог поставить точку в вопросе о чемпионе сезона 2017/18. «Локомотив» нуждался в победе, чтобы гарантировать себе первое место за тур до финиша чемпионата России. Однако «Зенит» жаждал победу не меньше — питерцы рискуют не попасть в тройку по итогам сезона и вновь остаться без Лиги чемпионов. К тому же один из главных конкурентов «сине-бело-голубых» — «Краснодар» — свой матч текущего тура уже завершил победой. Этот результат опустил зенитовцев на пятое место, но Роберто Манчини не скрывал, что вовсе рассчитывает финишировать на втором месте.

"Железнодорожники" уже три тура кряду не просто не выигрывали, но даже и не забивали. В прошлом туре они и вовсе были биты «Краснодаром» (0:2), а в последнем туре команду Юрия Сёмина ждет очень непростой выезд в Тулу к «Арсеналу». Такими темпами вполне реально и упустить победу из рук, что уже случалось в истории «красно-зеленых». Накануне «Локомотив» объявил о продлении контракта с Юрием Сёминым, что, возможно, взбодрило бы команду на решающий отрезок сезона.

Хозяева начали очень бодро, особенно активно атаки проходили через фланги, куда часто смещался Алексей Миранчук. Нервы на поле были невероятно накалены — важность встречи понимал каждый из присутствующих. Первый тайм практические не подарил моментов у ворот команд, зато жестких единоборств, стычек и перепалок было с достатком. Больше мячом владели гости, что стало плюсом для москвичей. «Локомотиву» гораздо сподручней действовать вторым номером, и хотя пространство на чужой половине поля и близ ворот Юрия Лодыгина они находили, выйти на ударную позицию так и не удавалось.

Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv)

5 Май 2018 в 7:40 PDT "Зенит" бил немногим чаще по воротам, но с дальней дистанции и без особой опасности. В перерыве Сёмин был вынужден заменить Ведрана Чорлуку, получившего повреждение, а на поле вышел Неманья Пейчинович . Во втором тайме лучше играли «железнодорожники» — они стали оказывать больше давления у ворот Лодыгина, перевели игру на чужую половину поля и практически ничего не давали создать сопернику. Несколько раз в игру вступал Гилерме после стандартов питерцев, но ударов по его воротам не было вообще. У «Локо» лучшим в атаке был Алексей Миранчук, раз за разом бравший на себя инициативу. На 60-й минуте его проход с правого фланга едва не завершился голом, но брат Антон замешкался в момент удара.

Две травмы случились и у «Зенита» — оба крайних защитника — Юрий Жирков и Игорь Смольников — вынужденно покинули поле. Манчини бросил в бой юного Дмитрия Плетнёва, а Далер Кузяев стал закрывать правую бровку обороны. Защита питерцев, казалось, в таком построении рано или поздно даст сбой, однако самоотверженная игра гостей, а в частности Михи Мевли, позволяла «Зениту» удерживать ворота «сухими».

Однако до конца матча питерцы не устояли. На 87-й минуте атака «Локомотива» правым флангом завершилась голом! Владислав Игнатьев промчался по бровке и выполнил точечный пас на свеженького Эдера, в касание пробившего точно в сетку ворот — 1:0! Этот португалец умеет забивать «золотые» голы, практикует с 2016 года. Радости «железнодорожников» не было предела, но оставалось доиграть еще несколько минут до финального свистка, и они это сделали.

"Локомотив" одержал победу и стал чемпионом России спустя 14 лет!