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«Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (закончен)
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«Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Локомотив» принимал "Зенит" в матче, который стал для подопечных Юрия Сёмина чемпионским.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Локомотив Москва
Зенит
(1:0) Эдер Лопеш 87'
Гилерме Маринато • Рыбус Мацей • Кверквелия Соломон • Чорлука Ведран 48' (Пейчинович Неманья (48') • Игнатьев Владислав 26' • Денисов ИгорьТарасов ДмитрийФернандеш МануэлМиранчук Антон 79' (Эдер Лопеш (79') • Миранчук Алексей • Фарфан Джефферсон
Запасные: Михалик ТарасРотенберг БорисКоченков АнтонКасаев АланДенисов Виталий • Ари Феррейра • Корян АршакБаринов ДмитрийЛысов МихаилМедведев Никита
Лодыгин ЮрийЖирков Юрий 69' (Плетнёв Дмитрий (69') • Кришито ДоменикоМевля Миха 76' • Смольников Игорь 81' (Полоз Дмитрий (81') • Краневиттер Матиас 62' • Паредес Леандро 67' • Ерохин АлександрДриусси Себастьян 25' • Кузяев Далер 55' • Заболотный Антон
Запасные: Оздоев МагомедБабурин ЕгорНабиуллин ЭльмирГойло НикитаКаккоев НикитаСкроботов Илья
05 мая. Стадион «РЖД Арена» (Москва).
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