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«Тоттенхэм» проиграл «Вест Бромвичу», «Вест Хэм» был сильнее «Лестера»
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«Тоттенхэм» проиграл «Вест Бромвичу», «Вест Хэм» был сильнее «Лестера» 

Чемпионат.com 44 минуты назад
В английской Премьер-лиге состоялось четыре матча 37-го тура.
«Тоттенхэм» на выезде проиграл «Вест Бромвичу» — 0:1. Победный мяч в компенсированное арбитром время ко второму тайму забил Крис Брант.
«Вест Хэм» в гостях переиграл «Лестер» — 2:0. Голами отличились Марк Ноубл и Жоау Мариу.
«Уотфорд» на своём поле победил «Ньюкасл» — 2:1. У хозяев забивали Роберто Перейра и Андре Грэй, в составе гостей отличился Айосе Перес.
«Борнмут» дома оказался сильнее «Суонси» — 1:0. Единственный мяч на счету Райана Фрейзера.
Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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