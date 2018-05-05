«Тоттенхэм» проиграл «Вест Бромвичу», «Вест Хэм» был сильнее «Лестера» 

В английской Премьер-лиге состоялось четыре матча 37-го тура.
«Тоттенхэм» на выезде проиграл «Вест Бромвичу» — 0:1. Победный мяч в компенсированное арбитром время ко второму тайму забил Крис Брант.
«Вест Хэм» в гостях переиграл «Лестер» — 2:0. Голами отличились Марк Ноубл и Жоау Мариу.
«Уотфорд» на своём поле победил «Ньюкасл» — 2:1. У хозяев забивали Роберто Перейра и Андре Грэй, в составе гостей отличился Айосе Перес.
«Борнмут» дома оказался сильнее «Суонси» — 1:0. Единственный мяч на счету Райана Фрейзера.
Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».