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Сёмин: если Черчесов считает, что Денисов ему нужен, то он должен прийти к нему
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Сёмин: если Черчесов считает, что Денисов ему нужен, то он должен прийти к нему 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ситуации полузащитника Игоря Денисова с вызовом в сборную России.
«Денисов — это, конечно, кандидат в сборную России. Стас видит всю ситуацию по-другому, и у него есть молодые игроки. Я не хочу быть на его позиции в данной ситуации с Денисовым. Ну вот Черчесов принял такое решение, если он его принял. Но, наверное, если тренер считает, что игрок ему нужен, то он должен прийти к этому игроку. По-тренерски Стаса понимаю», — сказал Сёмин в передаче «После футбола».
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