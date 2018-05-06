Сёмин: если Черчесов считает, что Денисов ему нужен, то он должен прийти к нему

«Денисов — это, конечно, кандидат в сборную России. Стас видит всю ситуацию по-другому, и у него есть молодые игроки. Я не хочу быть на его позиции в данной ситуации с Денисовым. Ну вот Черчесов принял такое решение, если он его принял. Но, наверное, если тренер считает, что игрок ему нужен, то он должен прийти к этому игроку. По-тренерски Стаса понимаю», — сказал Сёмин в передаче «После футбола».