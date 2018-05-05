Уральские студенты стали двукратными Чемпионами России по хоккею

Студенты Уральского горного университета во второй раз одержали победу на Чемпионате России среди учащихся вузов. Теперь свердловские хоккеисты получат шанс сразиться с иностранцами за Кубок мира, об этом сообщает в субботу, 5 мая, «АиФ-Урал»

Сегодня в Екатеринбурге завершилась серия финальных матчей Чемпионата студенческой хоккейной лиги (СХЛ). На льду встретились спортсмены из Уральского горного университета и хоккейный клуб «Держава» из Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. Финальный розыгрыш проводился до двух побед, уже в первый игровой день уральские хоккеисты доказали свое превосходство. Хотя в первые минуты матча свердловские спортсмены пропустили в свои ворота шайбу от соперника, затем им удалось собраться и завладеть инициативой. Игра окончилась со счетом 4:1.

Во второй игровой день уральские хоккеисты уже на пятой минуте матча сумели открыть счет, который, однако, не менялся до третьего периода. Однако в финальном отрезке «горняки» забили в ворота «Державы» сразу три шайбы. Соперники так и не смогли ответить уральцам, матч завершился со счетом 4:0.

Победа над тамбовской командой принесла «горнякам» вторую победу на Чемпионате России. До этого уральские хоккеисты в 2015 году заняли второе место на студенческом российском первенстве. Теперь у свердловчан есть шанс побороться за Кубок мира. В соревнованиях также примут участие университетские команды из Европы, Америки и Китая.