Карпин: эмоции от «Открытие Арены» негативные

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в гостевом матче 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

«Эмоции от «Открытие Арены» негативные. Качеством игры удовлетворён, претензий с точки зрения самоотдачи нет. Футболисты делали всё, что в их силах. Могли создать больше: «Спартак» позволял мячом владеть и создавать. Для усиления не было маневра никакого.