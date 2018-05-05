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Карпин: эмоции от «Открытие Арены» негативные
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Карпин: эмоции от «Открытие Арены» негативные 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в гостевом матче 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).
«Эмоции от «Открытие Арены» негативные. Качеством игры удовлетворён, претензий с точки зрения самоотдачи нет. Футболисты делали всё, что в их силах. Могли создать больше: «Спартак» позволял мячом владеть и создавать. Для усиления не было маневра никакого.
Почему вратари геройствуют на этом стадионе? Видимо, спартаковцы плохо бьют», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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