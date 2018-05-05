«Черноморец» вырвал ничью в матче с «Карпатами» 

«Черноморец» борется за выживание в чемпионате Украины. В матче с «Карпатами» одесситы вынуждены были отыгрываться, пропустив уже на 14-й минуте от Марьяна Шведа. За четверть часа до финального свистка Евгений Смирнов счет сравнял, но победить «Черноморцу» было не суждено — 1:1. За два тура до завершения сезона «моряки» на три очка опережают замыкающую таблицу «Сталь».
Протокол игры
Черноморец Од Карпаты
14' Швед Марьян (0:1)
(1:1) Смирнов Евгений 75'
Новак Андрей • Люлька Сергей • Жунич Ивица • Ореховский Павел 64' • Романюк Юрий 82' (Зубейко Евгений (82') • Бобко Иван 84' • Смирнов Евгений 45' • Третьяков Максим • Ковалец Кирилл • Татарков Никита 85' (Чорний Артём (85') • Гладкий Александр 71'
Запасные: Безрук Дмитрий • Бамба Фуссени • Ярмоленко Артём
Шевченко Алексей • Нестеров Андрей 70' • Мирошниченко Денис • Вербный Назар • Федецкий Артём • Эрбес Кристиан 26' 89' (Чачуа Амбросий (89') • Мякушко Сергей • Jorge Carrascal 72' (Catriel Sanchez (72') • Швед Марьян 78' • Гуцуляк Алексей • Ди Франко Франсиско 81' (Акулинин Леонид (81')
Запасные: Мисак Роман • Лобай Иван • Лебеденко Орест
05 мая. Стадион «Черноморец».