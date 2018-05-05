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«Черноморец» вырвал ничью в матче с «Карпатами»
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«Черноморец» вырвал ничью в матче с «Карпатами» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Черноморец» борется за выживание в чемпионате Украины. В матче с «Карпатами» одесситы вынуждены были отыгрываться, пропустив уже на 14-й минуте от Марьяна Шведа. За четверть часа до финального свистка Евгений Смирнов счет сравнял, но победить «Черноморцу» было не суждено — 1:1. За два тура до завершения сезона «моряки» на три очка опережают замыкающую таблицу «Сталь».
Протокол игры
Черноморец Од  Карпаты
14' Швед Марьян (0:1)
(1:1) Смирнов Евгений 75'
Новак Андрей • Люлька Сергей • Жунич Ивица • Ореховский Павел 64' • Романюк Юрий 82' (Зубейко Евгений (82') • Бобко Иван 84' • Смирнов Евгений 45' • Третьяков МаксимКовалец КириллТатарков Никита 85' (Чорний Артём (85') • Гладкий Александр 71'
Запасные: Безрук Дмитрий • Бамба Фуссени • Ярмоленко Артём
Шевченко АлексейНестеров Андрей 70' • Мирошниченко ДенисВербный НазарФедецкий АртёмЭрбес Кристиан 26' 89' (Чачуа Амбросий (89') • Мякушко Сергей • Jorge Carrascal 72' (Catriel Sanchez (72') • Швед Марьян 78' • Гуцуляк Алексей • Ди Франко Франсиско 81' (Акулинин Леонид (81')
Запасные: Мисак Роман • Лобай Иван • Лебеденко Орест
05 мая. Стадион «Черноморец».
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