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«Зброёвка» с Базелюком разгромлена в чемпионате Чехии
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«Зброёвка» с Базелюком разгромлена в чемпионате Чехии 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Чехии сыграны некоторые матчи 27-го тура. «Зброёвка» до была разгромлена «Яблонцем» (0:3) и серьезно ухудшила шансы на выживание в Первом дивизионе. Константин Базелюк провел на поле весь второй тайм.
"Млада Болеслав" и «Баник» не забивали, Николай Комличенко на поле не выходил.
Протокол игры
Зброёвка
Яблонец
21' Масопуст Лукаш (0:1)
27' Поважанец Якуб (0:2)
67' Поважанец Якуб (0:3)
Мелихарек Душан • Ondrej Sukup • Павлик Петр • Враштил Лукаш • Лутонский Милан • Полак ЯнКратохвил Милош 75' (Томас Пилик (75') • Rafael Acosta II • Шкода Михал 46' (Базелюк Константин (46') • Аширу Мусефиу 28' (Югар Мартин (28') • Antonin Rusek
Запасные: Криштуфек Лукаш • Галоуска ПавелСедлак ЯнКрейчи Ладислав III  Грубы Властимил • Tomas Holes • Перница Лудек • Лисхка Давид • Ганоушек Матей • Поважанец Якуб • Хюбшман Томаш • Масопуст Лукаш 82' (Дивиш Ярослав (82') • Травник МихалЙовович Владимир 54' (Зелены Ярослав (54') • Долежал Мартин 73' (Храмоста Ян (73')
Запасные: Jan Hanus • Jiri Piroch • Янкович НиколаБреда Давид
05 мая. Стадион «Местски Брно» (Брно).
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