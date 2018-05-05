«Зброёвка» с Базелюком разгромлена в чемпионате Чехии 

В чемпионате Чехии сыграны некоторые матчи 27-го тура. «Зброёвка» до была разгромлена «Яблонцем» (0:3) и серьезно ухудшила шансы на выживание в Первом дивизионе. Константин Базелюк провел на поле весь второй тайм.
"Млада Болеслав" и «Баник» не забивали, Николай Комличенко на поле не выходил.
Протокол игры
Зброёвка
Яблонец
21' Масопуст Лукаш (0:1)
27' Поважанец Якуб (0:2)
67' Поважанец Якуб (0:3)
Мелихарек Душан • Ondrej Sukup • Павлик Петр • Враштил Лукаш • Лутонский Милан • Полак Ян • Кратохвил Милош 75' (Томас Пилик (75') • Rafael Acosta II • Шкода Михал 46' (Базелюк Константин (46') • Аширу Мусефиу 28' (Югар Мартин (28') • Antonin Rusek
Запасные: Криштуфек Лукаш • Галоуска Павел • Седлак Ян • Крейчи Ладислав III Грубы Властимил • Tomas Holes • Перница Лудек • Лисхка Давид • Ганоушек Матей • Поважанец Якуб • Хюбшман Томаш • Масопуст Лукаш 82' (Дивиш Ярослав (82') • Травник Михал • Йовович Владимир 54' (Зелены Ярослав (54') • Долежал Мартин 73' (Храмоста Ян (73')
Запасные: Jan Hanus • Jiri Piroch • Янкович Никола • Бреда Давид
05 мая. Стадион «Местски Брно» (Брно).