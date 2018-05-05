Черчесов: «Локомотив» провел ровный сезон, а соперники выступали не очень стабильно

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский «Локомотив» провел ровный сезон в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), все структуры клуба сработали как надо, а соперники по тем или иным причинам играли нестабильно. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов

"Локомотив" в субботу на своем поле обыграл "Зенит" (1:0) и досрочно обеспечил себе победу в РФПЛ. В предыдущий раз «Локомотив» побеждал в чемпионате России 14 лет назад.

"Поздравляю «Локомотив» с победой в чемпионате, тем более что сам выступал за этот клуб один сезон под руководством Юрия Семина Владимира Короткова (в 1988 году — прим. ТАСС). «Локомотив» провел ровный сезон, только последние две игры складывались не очень удачно", — поделился впечатлениями Черчесов.

"Если команда стала чемпионом, значит, что все структуры сработали как надо — и менеджмент, и игроки, и Семин грамотно и профессионально сделал свою работу, и болельщики. Тем более, соперники по той или иной причине выступали не очень стабильно. Все вкупе и стало причиной успеха, не бывает так, чтобы такое было возможно только благодаря чему-то одному. Получилось так, что это был год «Локомотива», — добавил он.