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В Крылатском пройдёт турнир по академической гребле 9 мая
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В Крылатском пройдёт турнир по академической гребле 9 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В День Победы, 9 мая, на гребном канале в Крылатском пройдет традиционный турнир по академической гребле. Гости праздника смогут поболеть за спортсменов, принять участие в развлекательных программах, побывать на концерте и подкрепиться вкусным обедом, приготовленным на полевой кухне.
Эстафета соберет не только действующих спортсменов, но и заслуженных ветеранов, болельщиков и любителей активного образа жизни. В этом году соревноваться будут более 250 спортсменов из клубов Москвы и других городов России, которые выступят в трёх возрастных категориях.
После гонок и награждения победителей гости регаты встретятся с ветеранами спорта, в том числе Олимпийскими чемпионами. Праздник продолжит концерт популярных спортивных, морских и военных песен и танцев. А тех, кто успел проголодаться, угостят обедом из полевой кухни.
Эстафета «Серебряная ладья» — старейшая гребная регата в России. Впервые она прошла в 1933 году, и с тех пор престижная награда разыгрывается ежегодно. Кубок в виде серебряной ладьи, который получает команда-победитель, — историческая реликвия, изготовленная для первого турнира 85 лет назад.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу: Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2. Вход свободный.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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