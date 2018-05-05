В Крылатском пройдёт турнир по академической гребле 9 мая

В День Победы, 9 мая, на гребном канале в Крылатском пройдет традиционный турнир по академической гребле. Гости праздника смогут поболеть за спортсменов, принять участие в развлекательных программах, побывать на концерте и подкрепиться вкусным обедом, приготовленным на полевой кухне.

Эстафета соберет не только действующих спортсменов, но и заслуженных ветеранов, болельщиков и любителей активного образа жизни. В этом году соревноваться будут более 250 спортсменов из клубов Москвы и других городов России, которые выступят в трёх возрастных категориях.

После гонок и награждения победителей гости регаты встретятся с ветеранами спорта, в том числе Олимпийскими чемпионами. Праздник продолжит концерт популярных спортивных, морских и военных песен и танцев. А тех, кто успел проголодаться, угостят обедом из полевой кухни.

Эстафета «Серебряная ладья» — старейшая гребная регата в России. Впервые она прошла в 1933 году, и с тех пор престижная награда разыгрывается ежегодно. Кубок в виде серебряной ладьи, который получает команда-победитель, — историческая реликвия, изготовленная для первого турнира 85 лет назад.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу: Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2. Вход свободный.

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