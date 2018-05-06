Интервью с чемпионом Европы по вольной борьбе Магомедом Курбаналиевым

Первый российский чемпион Европы-2018 — о пяти травмах перед турниром и сложностях поединка с тем, кого называешь «старший брат».

Победа российского борца вольного стиля категории до 70 кг Магомеда Курбаналиева в шестой день чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске пришлась как нельзя вовремя. За считанные минуты до его выхода на ковёр сразу два россиянина — Заур Угуев Ильяс Бекбулатов — сенсационно уступили на последних секундах своих финалов и остались без золотых медалей. Если бы проиграл и 25-летний Курбаналиев — можно было бы начинать паниковать. Но он выиграл — хотя его победу не назовёшь простой. Спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко был в числе журналистов, задававших вопросы первому чемпиону Европы по вольной борьбе-2018 из России.

— Тяжело выходить на ковёр в такой ситуации — когда проигрывать нельзя ни в коем случае? — Скорее, обидно. Я видел обе схватки наших ребят, и не назвал бы их поражения справедливыми. Они обязаны были выигрывать, но судьба распорядилась по-другому. Всё по воле Аллаха. Сам я перед финалом особо не нервничал, не первый год выступаю на таких турнирах, знаю, что делать. — Этот чемпионат Европы получился особенно тяжёлым? — Очень. До финала все три поединка получились непростыми, не сказал бы, что я там демонстрировал свою лучшую борьбу. А в финале вообще пришлось встретиться с земляком — Магомедмурадом Гаджиевым , сейчас он представляет Польшу. Он старший брат для меня, он меня натаскивал, помогал, когда я был молодым. Было понятно, что победу он просто так не отдаст.

— Вы с ним раньше на официальных турнирах встречались? — Нет, никогда. Только на тренировках спарринговали. Перед поединком подошли друг к другу, пожелали удачи. — В итоге вы победили 2:1, но все эти баллы — за пассивность сторон, то есть, за весь финал не было ни одного активного действия. — Мне повезло чуть больше, чем Магомедмураду. Мы оба знаем друг друга до мелочей, любая ошибка привела бы к поражению. Тренеры мне как раз советовали быть максимально внимательным. Это была, можно сказать, тактическая победа — моя и тренерского штаба во главе с Дзамболатом Ильичём Тедеевым. Отдельно хочу поблагодарить моего личного тренера Шамиля Ахмедовича Рашидова, Артура Каурбековича Базаева, работавшего со мной на сборах, а также все массажистов и врачей команды. Я же вполне мог не попасть на турнир — очень много травм, какое-то время вообще стоял вопрос, стоит ли меня включать в состав. — Что за травмы? — Я насчитал пять: голеностоп, шея, колено, поясница, вчера повредил руку… — Ещё синяк под глазом у вас видим. — Не, это из категории приятных травм (смеётся). Это накануне в поединке с грузинским парнем получил, саданул он меня немного.

— А почему это приятная травма? — Значит, хорошо боролся.

— Вы уже были чемпионом мира и Европы, становились призёром. Выступать на родной земле легче или тяжелее? — Первые победы есть первые, они всегда самые запоминающиеся. А здесь было не тяжелее, а ответственнее. Я как раз думал об этом вчера, когда схватки не очень получались: на моём месте некоторые ребята выступили бы лучше. Это заставляло лишний раз взять себя в руки даже в тяжёлые моменты. — Наверняка в Каспийск приехало много людей поддержать вас? — Да, очень. Приятно было видеть земляков из моего родного селения Бежта, Цунтинского района, Хасавюрта. Повторюсь, это накладывает дополнительную ответственность. Я очень рад, что все они увидели мою победу.

— По новым правилам борцам надо держать весь теперь два дня — предварительные поединке и финал. Это проблема? — Для меня нет. Мой боевой вес — около 74 кг, то есть сгонять приходится совсем немного. — Раз так, не думаете, перейти в олимпийский вес — до 74 кг? — Пока нет, но, полагаю, что ближе к Олимпиаде мои тренеры задумаются над этим. По мне всегда лучше соревноваться на вес выше. Когда можно хорошо кушать и хорошо бороться (смеётся).