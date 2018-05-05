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Курбаналиев: на этот чемпионат Европы не хотели брать — у меня пять травм
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Курбаналиев: на этот чемпионат Европы не хотели брать — у меня пять травм 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Чемпион Европы по вольной борьбе в категории до 70 кг россиянин Магомед Курбаналиев прокомментировал свою победу на соревнованиях, куда его не хотели брать из-за травм.
«Приехал только за золотом, но в финале встретился земляк Магомедмурад Гаджиев, сейчас он представляет Польшу. Он старший брат для меня, он меня натаскивал, помогал, когда я был молодым. Тяжело с ним пришлось — тренеры просили быть повнимательнее в защите, потому и очков мы с соперником не набрали. Раньше мы с Магомедмурадом никогда не встречались на официальных турнирах, сегодня первый раз.
Что почувствовал после поражения первых двух товарищей по команде? Обидно стало. Захотелось исправить ситуацию, несправедливо так проигрывать на последних секундах.
Меня вообще не особо хотели брать на этот турнир — слишком много травм. Можно сказать, пять повреждений: шея, поясница, колено, вчера руку повредил… И ещё синяк под глазом — это вчера в поединке с грузином заработал. Правда, синяк — это скорее приятная травма», — рассмеялся Курбаналиев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.
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