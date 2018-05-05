«Русская партия» в КПСС: что это было на самом деле

Когда говорят о «русской партии» в КПСС , то часто имеют в виду некую сплочённую группу в руководстве СССР, которая в 1960-80-х гг. пыталась насаждать идеологию русского великодержавного шовинизма и неприятия «демократических ценностей», инициировала преследование евреев и диссидентов, препятствовала либерализации режима, хотела реабилитировать Сталина.

«Компот» вместо единой фракции

Как видим, в этом образе некоторые взаимоисключающие вещи парадоксальным образом слиты в один «компот». Когда же дело доходит до уточнения, кто входил в эту группу, то обычно не могут назвать ни одной конкретной фамилии (редко — одну-две не самые значительные). В начале 2000-х гг. историк Н. А. Митрохин попытался более точно обозначить данное явление. Одновременно писатель А. И. Байгушев сделал апологию «русской партии». Персоналии «русской партии», которые не вызывают сомнений, это многие литераторы, учёные и художники с громким именем в позднем СССР — В. Ганичев, В. Солоухин, В. Ганичев, В. Астафьев. В. Распутин, В. Белов, М. Лобанов, Л. Бородин, В. Осипов, С. Семанов, Н. Яковлев, А. Кузьмин, И. Фроянов, И. Шафаревич, И. Глазунов и другие. Но в этом списке есть и люди, всегда обласканные властью, и диссиденты. Из персоналий же, покровительствовавших на самом «верху» «русской партии» в среде научной и творческой интеллигенции, обычно называют только одного А. Н. Шелепина (1918-1994), бывшего в 1958-1961 гг. председателем КГБ СССР , а в 1964-1975 — членом Политбюро ЦК.

«Ленинградское дело» как возможный исток

«Русская партия» даже в среде интеллигенции была весьма неоднородна. Здесь следует, прежде всего, обозначить принципиально разное отношение к Сталину. Одни почитали Сталина как руководителя, первым начавшего процесс прославления прошлого Великой России (историко-патриотические фильмы, русско-державная риторика во время войны, борьба с «космополитизмом» и т.д.). Для других Сталин был продолжателем революционного дела Ленина, уничтожавшим русское крестьянство (коллективизация и т.п.), использовавшим патриотическую пропаганду только для усиления личной власти. Исторические истоки такого разделения можно усмотреть ещё в т.н. «Ленинградском деле» (1948-1950), когда Сталин подверг репрессиям председателя Госплана Н. А. Вознесенского, секретаря ЦК А. А. Кузнецова и ещё несколько десятков ответственных партийных работников. Среди прочего, им вменялось в вину намерение создать «отдельную от ВКП (б) компартию РСФСР и повести борьбу против ВКП (б)», а также перенести столицу РСФСР в Ленинград. Все союзные республики СССР имели свои коммунистические партии, свои академии наук и т.д., а также известную степень автономии даже при Сталине. Единственной республикой, где ничего такого не было, а союзный центр распоряжался без согласия республиканских органов власти, была Россия. Требование поднять Россию до статуса союзной республики, во всём равной с другими, постоянно выдвигалось в элитных кругах впоследствии, начиная с хрущёвской «оттепели». На нём искусно сыграл в конце 80-х — начале 90-х гг. Б. Н. Ельцин. Не исключено, что «Ленинградское дело» сыграло некоторую роль в формировании такого течения.

Был ли антисемитизм?

«Русской партии» приписывают роль вдохновителя государственного антисемитизма в позднем СССР. В качестве аргумента тут приводят работы И. Шафаревича «Русофобия» (1982) и «Две дороги к одному обрыву» (1989). Между тем, здесь опять же всё смешано в одну кучу. Шафаревич не оказывал влияния на государственные органы, сам будучи диссидентом. Так, в 1974 году он подписал письмо в защиту А. И. Солженицына, а его философско-политические работы до Перестройки выходили в самиздате. В них нет ни слова о евреях. Сам Шафаревич выступал против негласных ограничений на приём евреев в советские вузы и против запрета на эмиграцию евреев из СССР. В романе эмигрантского писателя В. Аксёнова «Остров Крым» есть эпизод, где некие высокопоставленные партийные руководители, парясь в бане, обсуждают планы будущего переворота и как они сделают так, чтобы только русские могли править Советским Союзом, а евреи не могли допускать к власти. Но кроме этой литературной фантазии, мы не находим никаких указаний на распространение подобных настроений в верхах КПСС.

Кто всё-таки покровительствовал «наверху»?