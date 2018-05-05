Главный тренер ЦСКА Итудис: «В зале было очень душно, и Хиггинсу стало плохо» 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ рассказал о кадровых проблемах «армейцев».
«Матч против «Зенита» получился довольно странным. По нескольким причинам. Во-первых, мы предполагали, что в стартовой пятерке выйдет Лео Вестерманн. А во время разминки врачи сказали мне, что играть он не сможет. Затем в начале матча нехорошо почувствовал себя Кори Хиггинс. Скорее всего, из-за духоты в зале. Ему нужно было подышать и попить воды. Затем два быстрых фола получил Отелло Хантер. С учетом того, что у нас и так нет Нандо ДеКоло и Кайла Хайнса, ротацию пришлось серьезно менять.
С другой стороны, с учетом обстоятельств, помогли остальные. Мы получили качественные минуты от Миши Курбанова, Виктора Хряпы, Андрея Воронцевича, Семена Антонова, Виталия Фридзона. Здорово сыграл Уилл Клайберн, Серхио Родригес, Никита Курбанов. В первой половине мы пропустили 49 очков, а во второй — 35, что говорит о нашем прогрессе по ходу встречи. Сейчас наша главная надежда — стать, наконец, командой здоровых игроков», — передает слова Карасева корреспондент Sport24.ru.