Ещё
Главный тренер ЦСКА Итудис: «В зале было очень душно, и Хиггинсу стало плохо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер ЦСКА Итудис: «В зале было очень душно, и Хиггинсу стало плохо» 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ рассказал о кадровых проблемах «армейцев».
«Матч против «Зенита» получился довольно странным. По нескольким причинам. Во-первых, мы предполагали, что в стартовой пятерке выйдет Лео Вестерманн. А во время разминки врачи сказали мне, что играть он не сможет. Затем в начале матча нехорошо почувствовал себя Кори Хиггинс. Скорее всего, из-за духоты в зале. Ему нужно было подышать и попить воды. Затем два быстрых фола получил Отелло Хантер. С учетом того, что у нас и так нет Нандо ДеКоло и Кайла Хайнса, ротацию пришлось серьезно менять.
С другой стороны, с учетом обстоятельств, помогли остальные. Мы получили качественные минуты от Миши Курбанова, Виктора Хряпы, Андрея Воронцевича, Семена Антонова, Виталия Фридзона. Здорово сыграл Уилл Клайберн, Серхио Родригес, Никита Курбанов. В первой половине мы пропустили 49 очков, а во второй — 35, что говорит о нашем прогрессе по ходу встречи. Сейчас наша главная надежда — стать, наконец, командой здоровых игроков», — передает слова Карасева корреспондент Sport24.ru.
SPORT24.ru: последние новости
«Уважуха» Сёмину от фанов «Зенита», беспорядки на трибунах и золотой гол Эдера. Фото из Черкизово Смородская: «Я тоже причастна к чемпионству «Локомотива» Видео золотого гола Эдера, который принес «Локомотиву» чемпионство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»7
Определился чемпион России по футболу23
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение