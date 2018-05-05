Братья Миранчуки: не представляли, что «Локо» станет чемпионом в этом сезоне 

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки поделились эмоциями от победы в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.
«Сделали всё, имели моменты, но не забили. Ждали своего шанса и решили судьбу матча. Конечно, нельзя было представить, что сезон так закончится. Каждый ставит для себя высокие задачи, но никто не представлял, что такое может быть. Потом набрали ход», — сказали Миранчуки в передаче «По горячим следам».
Напомним, «железнодорожники» оформили победу в чемпионате в домашнем матче 29-го тура с «Зенитом» (1:0).