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Вячеслав Максюта помог саратовцам установить рекорд по отжиманиям
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Вячеслав Максюта помог саратовцам установить рекорд по отжиманиям 

Новости Саратова 27 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сильнейший человек России провел на Театральной площади тренировку, приуроченную к предстоящему Дню Победы. Напомним, в субботу 5 мая в Саратове состоялась спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы». Именитые саратовские спортсмены — Вячеслав Максюта, Даци Дациев, Сергей Улегин и Денис Тарасов помогли отжаться собравшимся на площади спортсменам-любителям более 44 тыс. раз.
«Провели великолепное мероприятие со школьниками города Саратова. Теперь мы все — рекордсмены по массовым отжиманиям на открытом воздухе. Спасибо главе города М. А. Исаеву за поддержку молодёжных инициатив в Здоровом Образе Жизни», — написал после мероприятия в своем блоге Вячеслав Максюта.
Отдельно отмечается, что на силовом празднике собралось много молодежи и в особенности — школьников.
Фото: соцсети
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