Вячеслав Максюта помог саратовцам установить рекорд по отжиманиям

Сильнейший человек России провел на Театральной площади тренировку, приуроченную к предстоящему Дню Победы. Напомним, в субботу 5 мая в Саратове состоялась спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы». Именитые саратовские спортсмены — Вячеслав Максюта, Даци Дациев, Сергей Улегин и Денис Тарасов помогли отжаться собравшимся на площади спортсменам-любителям более 44 тыс. раз.

«Провели великолепное мероприятие со школьниками города Саратова. Теперь мы все — рекордсмены по массовым отжиманиям на открытом воздухе. Спасибо главе города М. А. Исаеву за поддержку молодёжных инициатив в Здоровом Образе Жизни», — написал после мероприятия в своем блоге Вячеслав Максюта.

Отдельно отмечается, что на силовом празднике собралось много молодежи и в особенности — школьников.

Фото: соцсети