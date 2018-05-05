«Милан» разгромил «Верону» и отправил её в Серию Б

В матче 36-го тура Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» обыграл «Верону».

Протокол игры

Милан

Верона

(1:0) Чалханоглу Хакан 10'

(3:0) Абате Игнасио 49'

85' Seung-Woo Lee (3:1)

05 мая. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).

Команда Дженнаро Гаттузо продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Заветную шестую строчку перед текущим туром занимала «Аталанта», с которой миланцам предстоит сыграть в следующем туре. Однако прежде всего мысли «россонери» были связаны с «Вероной», занимающей предпоследнее место в таблице. Совсем недавно «Милан» на родном стадионе был бит скромным «Беневенто», и Гаттузо должен был позаботиться, чтобы ничего подобного с его командой больше не случилось.

Хозяева начали игру очень резво, зажав соперника в своей штрафной площади. «Верона»с трудом оборонялась, не успевая за скоростями игроков «Милана». Крен атак был направлен на правый фланг, где активно действовал Сусо, подключались Франк Кесси и Игнасио Абате. Все трое раз за разом снабжали партнеров передачами в центр штрафной площади, и довольно скоро это привело к забитому голу. На 10-й минуте Хакан Чалханоглу ударом в касание метров с тринадцати пробил в угол ворот «Вероны» и счет открыл — 1:0. Хозяева и не думали сбавлять темп, продолжив душить соперника.

Гостям в очень редких случаях удавалось переводить игру подальше от ворот, а подумывать о своих атаках и вовсе не приходилось. К получасу игры «Милан» пробил по чужим воротам около 10 раз, и, логично, сумел увеличить преимущество. На 32-й минуте Патрик Кутроне получил пас от Джакомо Бонавентуры, легко развернул оппонента и пробил в ближний угол — 2:0. Несмотря на нестабильность «россонери», поверить, что они упустят победу в таком матче, было невозможно. Команды показали футбол совершенно разного уровня, и разгромный счет не заставил себя ждать. В начале второго тайма Абате ворвался в штрафную площадь и элегантно пробил в дальний верхний угол. Пассивность защитников «Вероны» поражала — никакого сопротивления.

Казалось, счет станет еще крупнее, но «Верона» сумела отыграться — голом на 85-й минуте отметился Ли Сын-Ву. Но и этот счет гости удержать не сумели — спустя несколько минут четвертый мяч «милана» забил Фабио Борини. Крупная победа «россонери» подняла команду (по крайней мере временно) на шестое место, а «Верона» официально отправляется в Серию Б.