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«Спартак» — «Ростов» — 2:0 (закончен)
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«Спартак» — «Ростов» — 2:0 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 7 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Спартак" Массимо Карреры принимал «Ростов» Валерия Карпина в поединке 29-го тура чемпионата России.
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Спартак Москва
Ростов
(1:0) Мельгарехо Лоренсо 79'
(2:0) Промес Куинси 84'
Селихов АлександрЕщенко Андрей 73' • Кутепов Илья • Таски Сердар 67' (Фернандо Мартинс (67') • Мельгарехо Лоренсо 80' • Пашалич МариоТимофеев Артём 75' (Самедов Александр (75') • Зобнин Роман • Анни Софьян 89' (Мамин Артём (89') • Промес Куинси • Адриано Луис
Запасные: Комбаров ДмитрийРебров АртёмПеткович МаркоБакаев Зелимхан • Sergei Jeremenko • Максименко Александр ВладимировичРоша ПедроМиронов ЛеонидИгнатов Михаил Александрович
Абаев Илья 38' • Паршивлюк Сергей • Ингасон Сверрир • Бобен Матия • Сигурдссон Рагнар • Скопинцев Дмитрий 57' 69' (Плиев Константин (69') • Байрамян Хорен 26' • Гацкан АлександрЮсупов АртурМайер Жан • Шомуродов Элдор
Запасные: Ионов АлексейСапета АлександрКалачёв ТимофейМакеев ЕвгенийПесьяков СергейЧуперка Валерий • Вилюш Мацей • Сигурдарсон Бьорн • Dmitri Weber
05 мая. Стадион «Открытие Арена» (Москва).
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