"Спартак" Массимо Карреры принимал «Ростов» Валерия Карпина в поединке 29-го тура чемпионата России.
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Спартак Москва
Ростов
(1:0) Мельгарехо Лоренсо 79'
(2:0) Промес Куинси 84'
Селихов Александр • Ещенко Андрей 73' • Кутепов Илья • Таски Сердар 67' (Фернандо Мартинс (67') • Мельгарехо Лоренсо 80' • Пашалич Марио • Тимофеев Артём 75' (Самедов Александр (75') • Зобнин Роман • Анни Софьян 89' (Мамин Артём (89') • Промес Куинси • Адриано Луис
Запасные: Комбаров Дмитрий • Ребров Артём • Петкович Марко • Бакаев Зелимхан • Sergei Jeremenko • Максименко Александр Владимирович • Роша Педро • Миронов Леонид • Игнатов Михаил Александрович
Абаев Илья 38' • Паршивлюк Сергей • Ингасон Сверрир • Бобен Матия • Сигурдссон Рагнар • Скопинцев Дмитрий 57' 69' (Плиев Константин (69') • Байрамян Хорен 26' • Гацкан Александр • Юсупов Артур • Майер Жан • Шомуродов Элдор
Запасные: Ионов Алексей • Сапета Александр • Калачёв Тимофей • Макеев Евгений • Песьяков Сергей • Чуперка Валерий • Вилюш Мацей • Сигурдарсон Бьорн • Dmitri Weber
05 мая. Стадион «Открытие Арена» (Москва).