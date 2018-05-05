Гаджимагомедов: так болел за земляка, что на свой финал забыл настроиться 

Чемпион Европы по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг Ахмед Гаджимагомедов рассказал, что не успел настроиться на свой финальный поединок с немцем Мартином Обстом.
«Соперник из Германии в финале был очень непростым, к тому же в концовке я подустал немного, начал поскальзываться. Честно скажу, даже немного не ожидал от немца такой хорошей борьбы. Хотя самая тяжёлая схватка была за выход в финал с азербайджанцем Гасановым. Вот там действительно пришлось напрячься, да и родные трибуны помогли. Очень не хотел повторять прошлый год, когда проиграл в полуфинале, просто недооценил соперника. Получается, могу извлекать уроки из ошибок. За это хочу ещё сказать спасибо моему тренеру Денису Царгушу, он поддерживал меня, буквально не отходил всё это время — и на сборах, и сейчас. Он всё знает, сам недавно боролся, много выигрывал в своей жизни. Я с ним однажды даже в спарринг встал. С каким исходом? Промолчу (смеётся).
Этот год пока особенный в моей карьере, первый раз стал чемпионом Европы, забрался так высоко. Постараюсь остаться на этом же уровне. Сегодняшний день пока складывался для наших ребят не так удачно, как хотелось — два поражения подряд на старте. И за Магомеда Курбаналиева переживал вдвойне — если бы и он проиграл… Так за него болел, что чуть не забыл на свой поединок как следует настроиться. Хорошо, что он не подвёл. Я с ним в одной комнате тут живу, теперь у нас почти золотая комната», — передает слова Гаджимагомедова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.