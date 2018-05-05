Ещё
Новосибирская плюс сайз модель покинула шоу о похудении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирская плюс сайз модель покинула шоу о похудении 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская плюс сайз модель Ирина Черемных покинула шоу «Взвешенные и счастливые люди» телеканала СТС — за 12 недель проекта 23-летняя девушка похудела на 33 килограмма. В начале шоу Ирина весила 148 килограмм при росте 174 сантиметра, за три месяца она её вес снизился до 115 килограмм.
«До проекта мне очень часто давали не мой возраст. Мне говорили, что на 35-40 лет я выгляжу. Сейчас я верю, что в зеркале выгляжу примерно на свой возраст, и для меня это полное счастье. конечно, в идеале хотела бы увидеть двузначную цифру (на весах — прим. ред.), чтобы на финале всех удивить. За оставшееся время я могу дома справиться», — сказала Ирина после голосования. Против неё проголосовали трое участников — на один голос больше, чем против её соперника Антона Авдуевского из Ачинска.
До окончания проекта остался всего месяц: хотя Ирина Черемных выбыла из гонки за главный приз — три миллиона рублей, она поборется за награду среди выбывших участников — полмиллиона рублей. На прощание ведущая проекта Анфиса Чехова назвала сибирячку любимицей среди всех участников.
В прошлые выходные другая сибирячка отправилась домой с популярного телепроекта, где пыталась — модель Снежана Янченко выбыла из шоу «Холостяк» на ТНТ.
ngs.ru: последние новости
Плативших фальшивыми деньгами сибиряков отправили в колонию строгого режима Новосибирцам показали кубок чемпионата мира по футболу Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда6
«Решение Жени нужно уважать»24
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии1
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение