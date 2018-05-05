«Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Бернли» — в Лиге Европы

«Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 1:1. Этот результат не позволил «ирискам» продолжить борьбу за 7-е место.

В Лиге Европы в следующем сезоне от Англии выступит «Бернли», который только в этом году вышел в премьер-лигу.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур "Эвертон" — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)

Голы: Редмонд, 56 (0:1). Дэйвис, 90+6 (1:1).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка (Классен, 80), Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Ньясс, 58), Дэйвис, Дженк, Боласье (Мори, 46).

Предупреждения: Остин, 45. Ромеу, 53. Йосида, 71. Шнейдерлен, 77. Худт, 90+3.

Удаление: Йосида (Саутгемптон), 85.

Судья: Мосс.

5 мая. Ливерпуль. Стадион «Goodison Park».