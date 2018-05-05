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«Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Бернли» — в Лиге Европы
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«Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Бернли» — в Лиге Европы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 1:1. Этот результат не позволил «ирискам» продолжить борьбу за 7-е место.
В Лиге Европы в следующем сезоне от Англии выступит «Бернли», который только в этом году вышел в премьер-лигу.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
37-й тур  "Эвертон" — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)
Голы: Редмонд, 56 (0:1). Дэйвис, 90+6 (1:1).
"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка (Классен, 80), Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Ньясс, 58), Дэйвис, Дженк, Боласье (Мори, 46).
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Тадич (Уорд-Проуз, 70), Остин (Лонг, 77).
Предупреждения: Остин, 45. Ромеу, 53. Йосида, 71. Шнейдерлен, 77. Худт, 90+3.
Удаление: Йосида (Саутгемптон), 85.
Судья: Мосс.
5 мая. Ливерпуль. Стадион «Goodison Park».
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