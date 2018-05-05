«Шахтёр» перед финальным свистком дожал «Зарю»

После осечки киевского «Динамо» в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Мариуполем» (1:1) его примеру едва не последовал «Шахтёр». Играя против «Зари», чемпионы выиграли первый тайм, но позволили сопернику не только отыграться на 63-й минуте, но и держать удобный счет почти до финального свистка. В итоге на 89-й минуте «получемпионский гол» забил Тайсон — 2:1.

"Шахтёр" увеличил отрыв от киевского «Динамо» до пяти очков и может завоевать золотые медали в следующем туре.

Протокол игры

Шахтёр Дн (1:0) Феррейра Факундо 19'

63' Иури Фрейтас (1:1)

Запасные: Любенович Желько • Кабаев Владислав • Фелипе Луис II • Шалфеев Егор

05 мая. Стадион «Металлист» (Харьков).