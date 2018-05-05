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«Шахтёр» перед финальным свистком дожал «Зарю»
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«Шахтёр» перед финальным свистком дожал «Зарю» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
После осечки киевского «Динамо» в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Мариуполем» (1:1) его примеру едва не последовал «Шахтёр». Играя против «Зари», чемпионы выиграли первый тайм, но позволили сопернику не только отыграться на 63-й минуте, но и держать удобный счет почти до финального свистка. В итоге на 89-й минуте «получемпионский гол» забил Тайсон — 2:1.
"Шахтёр" увеличил отрыв от киевского «Динамо» до пяти очков и может завоевать золотые медали в следующем туре.
Протокол игры
Шахтёр Дн  (1:0) Феррейра Факундо 19'
63' Иури Фрейтас (1:1)
(2:1) Тайсон Фреда 89'
Пятов Андрей 90' • Исмаили Гонсалвес • Ракицкий ЯрославКривцов СергейБутко БогданСтепаненко Тарас • Фред Сантос • Тайсон Фреда • Коваленко Виктор 72' (Дентиньо Феррейра (72') • Петряк Иван 65' (Нем Веллингтон (65' 90') • Феррейра Факундо 33' 90' (Патрик Алан (90')
Запасные: Шевченко НикитаМалышев Максим • Бланко-Лещук Густаво • Хочолава Давид
Лунин АндрейЧеберко Евгений 50' 78' (Dmytro Lytvyn (78' 90') • Mohamed El-Bouazzati 61' (Кочергин Владислав (61') • Гордиенко Артём 35' • Караваев Александр • Силас 34' 46' (Харатин Игорь (46') • Андриевский АлександрГромов АртёмЛунёв МаксимФопала Давид • Иури Фрейтас 64'
Запасные: Любенович Желько • Кабаев Владислав • Фелипе Луис II • Шалфеев Егор
05 мая. Стадион «Металлист» (Харьков).
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