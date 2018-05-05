«Сельта» и «Депортиво» сыграли вничью в галисийском дерби 

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Липатова завоевала третью бронзовую медаль для сборной России на чемпионате Европы

"Спартак" - "Ростов". Каррера объяснил, почему Пашалич играл в центре обороны

Анатолий Мещеряков: "Не продлевать контракт с Семиным было бы неправильно"