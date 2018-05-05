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«Сельта» и «Депортиво» сыграли вничью в галисийском дерби
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«Сельта» и «Депортиво» сыграли вничью в галисийском дерби 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Сельта» сыграла вничью с «Депортиво» (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
У хозяев отличился Макси Гомес, у гостей в конце матча сравнял счет Лукас Перес. «Депортиво» с 28 очками занимает 18-е место и уже потерял шансы остаться в ла лиге. У «Сельты» 46 очков и 12-е место.
Чемпионат Испании
Ла лига
36-й тур  "Сельта" — «Депортиво» — 1:1 (1:0)
Голы: М. Гомес, 13 (1:0). Лукас, 90+1 (1:1).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо, Хонни Кастро, С. Гомес, Васс (Ронкалья, 90), Лоботка, Хосабед Санчес, Систо, Мендес (Эрнандес, 77), М. Гомес (Бойе, 63).
"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Андоне, 75), Хуанфран, Шер, Луизинью, Альбентоса, Борхес, Эмре Чолак (Вальверде, 46), Гильерме, Адриан (Валье, 61), Лукас.
Предупреждения: Луизинью, 6. М. Гомес, 54. Мальо, 56. Шер, 57. Бойе, 66. Систо, 72.
Судья: Дель Серро Гранде.
5 мая. Виго. Стадион «Балаидос
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