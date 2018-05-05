Ещё
Промес стал лучшим бомбардиром-легионером в истории «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промес стал лучшим бомбардиром-легионером в истории «Спартака» 

Советский спорт 55 минут назад
Фото: Советский спорт
Забив в ворота «Ростова» (2:0), голландский нападающий красно-белых вышел на первое место не только в снайперской гонке РФПЛ-2017/18. Это 15-й мяч, забитый Промесом в нынешнем чемпионате. За тур до финиша он обошел на один гол Федора Смолова из «Краснодара» — лучшего бомбардира РФПЛ двух предыдущих сезонов. Кто из них выиграет гонку, определится в 30-м туре, в котором "Спартак" сыграет с «Динамо», а «быки» — с «Рубином».
Сдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» обыграл «Ростов»
Но одно престижное соревнование Промес уже выиграл. Теперь в его активе 58 голов в чемпионатах России — это лучший показатель для легионеров «Спартака» за всю историю. Промес опередил бразильца Веллитона (57), который в РФПЛ давно не выступает. Чаще Промеса из иностранцев в РФПЛ отличались Сейду Думбия (66 голов, ЦСКА), Мигель Данни (69, «Динамо»/"Зенит") и Вагнер Лав (85, ЦСКА). В историческом списке лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России у Промеса четвертое место после Егора Титова (87), Романа Павлюченко (69) и Андрея Тихонова (68).
Советский спорт: последние новости
Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал чемпионата Европы Перепелкина осталась без медали на чемпионате Европы Гол Дэвиса на 96-й минуте спас «Эвертон» от поражения «Саутгемптону»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда6
«Решение Жени нужно уважать»24
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом4
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение