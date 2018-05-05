Промес стал лучшим бомбардиром-легионером в истории «Спартака» 

Забив в ворота «Ростова» (2:0), голландский нападающий красно-белых вышел на первое место не только в снайперской гонке РФПЛ-2017/18. Это 15-й мяч, забитый Промесом в нынешнем чемпионате. За тур до финиша он обошел на один гол Федора Смолова из «Краснодара» — лучшего бомбардира РФПЛ двух предыдущих сезонов. Кто из них выиграет гонку, определится в 30-м туре, в котором "Спартак" сыграет с «Динамо», а «быки» — с «Рубином».
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Но одно престижное соревнование Промес уже выиграл. Теперь в его активе 58 голов в чемпионатах России — это лучший показатель для легионеров «Спартака» за всю историю. Промес опередил бразильца Веллитона (57), который в РФПЛ давно не выступает. Чаще Промеса из иностранцев в РФПЛ отличались Сейду Думбия (66 голов, ЦСКА), Мигель Данни (69, «Динамо»/"Зенит") и Вагнер Лав (85, ЦСКА). В историческом списке лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России у Промеса четвертое место после Егора Титова (87), Романа Павлюченко (69) и Андрея Тихонова (68).