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Гол Дэвиса на 96-й минуте спас «Эвертон» от поражения «Саутгемптону»
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Гол Дэвиса на 96-й минуте спас «Эвертон» от поражения «Саутгемптону» 

Советский спорт 45 минут назад
Счет в матче на 56-й минуте открыл полузащитник гостевой команды Нэйтан Редмонд, а у хозяев поля на шестой компенсированной минуте мяч забил 19-летний Том Дэвис.
Стоит отметить, что гости на 85-й минуте остались в меньшинстве. Красную карточку получил Майи Йосида.
«Эвертон» с 49-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 17-й строчке, имея в активе 33 очка.
В следующем туре «ириски» 13 мая на выезде сыграют с «Вест Хэмом», а «святые» 8 мая встретятся с «Суонси».
Чемпионат Англии 37-й тур  «Эвертон» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 56 Редмонд, 1:1 — 90 Дэвис.
«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка (Классен, 80), Бейнс, Коулмэн, Кин, Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис, Влашич (Ньяссе, 58), Болази (Фунес Мори, 46), Тосун.
«Саутгемптон»: Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Тадич (Уорд-Проуз, 70), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Соареш, Остин (Лонг, 76).
Предупреждения: Остин (45), Ромеу (53), Йосида (71), Шнайдерлин (77), Худт (90), Лонг (90), Дэвис (90).
Удаление: Йосида (85).
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