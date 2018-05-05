Гол Дэвиса на 96-й минуте спас «Эвертон» от поражения «Саутгемптону»

Счет в матче на 56-й минуте открыл полузащитник гостевой команды Нэйтан Редмонд, а у хозяев поля на шестой компенсированной минуте мяч забил 19-летний Том Дэвис

Стоит отметить, что гости на 85-й минуте остались в меньшинстве. Красную карточку получил Майи Йосида.

«Эвертон» с 49-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 17-й строчке, имея в активе 33 очка.

В следующем туре «ириски» 13 мая на выезде сыграют с «Вест Хэмом», а «святые» 8 мая встретятся с «Суонси».

Чемпионат Англии 37-й тур «Эвертон» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 — 56 Редмонд, 1:1 — 90 Дэвис.

«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка (Классен, 80), Бейнс, Коулмэн, Кин, Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис, Влашич (Ньяссе, 58), Болази (Фунес Мори, 46), Тосун.

«Саутгемптон»: Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Тадич (Уорд-Проуз, 70), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Соареш, Остин (Лонг, 76).

Предупреждения: Остин (45), Ромеу (53), Йосида (71), Шнайдерлин (77), Худт (90), Лонг (90), Дэвис (90).

Удаление: Йосида (85).