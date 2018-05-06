Григорий Иванов: «Если всё будет стабильно, „Урал“ сможет сражаться с командами первой пятёрки»

Президент "Урала" и Федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов в видеоинтервью рассказал о бюджете команды, тренерских кадрах и популяризации футбола на Урале.

— Если говорить об «Урале». Последние 2 года бюджет 900 миллионов составляет, есть какие-то перспективы по поводу увеличения бюджета?

— Хотелось, чтобы бюджет был больше. Я сейчас смотрю на нашу команду, в этом году или даже год назад мы солидней выглядим. Приезжаем даже на выезд, сейчас был двойной выезд, Махачкала — Грозный, и мы ставили задачу не проиграть в обоих матчах и даже хотели выиграть обе игры, но не получилось, и мы взяли только 4 очка. Раньше бы было это ничего себе, что «Урал» так сыграл, а сейчас это обыденно. У нас очень хорошая команда, коллектив. Ребята умеют играть, показывают хорошую игру. Я думаю, если в этом году, кто внимательно следит за футболом, мы в зимнее трансферное окно купили только всего одного футболиста. Конечно, взяли игроков из второй лиги — вратаря, защитника центрального и полузащитника, но это на перспективу — это молодые ребята. Взяли одного Эль-Кабира, для нас это очень большие деньги, но на международном трансферном рынке — это копейки. Считаю, что мы угадали с ним. Мы долго искали левого полузащитника и тем более атакующего. Парень забил уже 3 гола. Нам ещё точечное усиление сделать, и я ставлю такую задачу перед селекционным отделом, спортивным директором. Чтобы они не искали кого не попадя, лишь бы набрать, а взять лучше 1-2, усилить какие-то позиции. У нас ещё сильней команда будет. Если так всё будет продолжаться, если всё будет стабильно, то мы сможем сражаться с командами первой пятёрки.

— А если войти в эту пятёрку, претендовать на Лигу Европы, Лиги чемпионов. Вы способны с бюджетом таким?

— С таким бюджетом, конечно, тяжело будет. Когда мы выходим играть против "Зенита" , у которого в 10 раз бюджет больше, как нам с ним справляться? Конечно, он берет более качественных футболистов. Тренеров я не хочу сказать, потому что наша тренерская школа она доказывает, что старая тренерская школа, Сёмин, у которого идёт команда на первом месте, Тарханов тот же, успех «Амкара» в прошлом сезоне я во много связываю с Гаджи Гаджиевым . Да, идёт на смену молодёжь — Вадим Евсеев Дмитрий Аленичев с «Енисеем», Андрей Тихонов с «Крыльями Советов», Парфёнов с «Тосно» — это всё новая школа тренеров, люди которые сами играли, знают футбол, у которых новые идеи. У нас же всегда была тренерская школа очень высокая. Многие тренера учатся по учебникам Лобановского, когда-то по учебникам Качалина учились, но по учебникам Лобановского вот этот тотальный футбол, который продемонстрировали в 74-ом году голландцы — это же всё придумал Лобановский. В 75-ом году, когда он выиграл европейский кубок с киевским «Динамо», в такой же футбол они играли.

— Раз у нас школа хорошая, есть вариант, что когда-то кто-то из бывших игроков «Урала» возглавит тренерский состав?

— Конечно, есть. Сейчас у нас с категорией Pro 4 человека работают и тот же Евгений Ульянов . Юра Матвеев уже был главным тренером. Я же доверял всем нашим ребятам, где-то в чём-то не получилось. Володя Федотов был у нас главным тренером, сейчас он возглавляет «Оренбург». Я бы с удовольствием взял Александра Побегалова консультантом, чтобы он консультировал наших молодых тренеров, но пока он сам тренирует.

— Необходимо вести какую-то работу о популяризации «Урала». Об имидже клуба в городе, области, чтобы больше людей приходило?

— Я думаю, что нас и так знают и в городе, области. Нас знают, любят, ценят, потому что мы единственная команда в области, которая играет в Премьер-лиге и бьёмся на равных. Вот недавно "Спартак" приезжал к нам, и обыграли их, не проиграли ЦСКА дома, с «Зенитом» сыграли вничью. Нас знают, но, конечно, надо популяризировать. Ресурсы, которые есть у нас, мы все используем. На встречу с болельщиками ходим, ходим в интернаты, детские дома. Каждую неделю ходим на телевидение и радио. Мы много говорим про футбол, про «Урал». Конечно, хотелось бы больше, чтобы журналисты больше обращали на нас внимания. Чтобы в газетах писали постоянно про футбол. Например, открываешь нашу газету областную, и там два слова написано, что «Урал» провёл матч, но кому это надо? Не только надо писать про «Урал», но и про областной футбол. На областном телевидении, конечно, надо показывать тур чемпионата области.

Если команда будет красиво играть, то люди всё равно придут. Вот на последние два матча пришли болельщики, которые никогда не ходили на стадион и говорят, а мы и не знали, что у вас здесь так круто.