Ничья в лиссабонском дерби принесла «Порту» чемпионский титул

Центральный матч предпоследнего тура в Португалии состоялся в Лиссабоне. Там сражались «Спортинг» и «Бенфика», которые делят второе место с равным количеством очков.

Желание не проиграть принципиальному сопернику перевесило чемпионские амбиции. После ничьей 0:0 лиссабонские команды не смогут настичь «Порту», а это значит, что «драконы» досрочно стали чемпионами Португалии.

Протокол игры

Спортинг Л Бенфика

Запасные: Луизао Андерсон • Сеферович Харис • Свилар Миле • Keaton Parks

05 мая. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).