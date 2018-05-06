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Ничья в лиссабонском дерби принесла «Порту» чемпионский титул
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Ничья в лиссабонском дерби принесла «Порту» чемпионский титул 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральный матч предпоследнего тура в Португалии состоялся в Лиссабоне. Там сражались «Спортинг» и «Бенфика», которые делят второе место с равным количеством очков.
Желание не проиграть принципиальному сопернику перевесило чемпионские амбиции. После ничьей 0:0 лиссабонские команды не смогут настичь «Порту», а это значит, что «драконы» досрочно стали чемпионами Португалии.
Протокол игры
Спортинг Л  Бенфика
Патрисиу Руй • Пиччини Кристиано 61' • Коатес Себастьян • Матьё Жереми • Коэнтрау Фабиу 90' (Агбеньену Лумор (90') • Батталья РодригоКарвалью Вилльям 63' (Акунья Маркос (63') • Желсон Мартиньш • Фернандеш Бруну 90' • Руис Брайан 83' (Мишич Йосип (83') • Дост Бас  Запасные: Монтеро Фреди • Петрович Радосав • Сален Ромен • Ристовски Стефан
Варела Бруну • Дуглас Перейра • Диаш Рубен • Жардел Нивалдо 71' • Гримальдо АлехандроСамарис АндреасФейса Любомир • Пицци Луиш 66' (Сальвио Эдуардо (66') • Живкович Андрия 81' (Жонас Оливейра (81') • Силва Рафа 88' (Серви Франко (88') • Хименес Рауль
Запасные: Луизао Андерсон • Сеферович Харис • Свилар Миле • Keaton Parks
05 мая. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).
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