Зацепиться за топ-4: «Челси» отдаст все силы в поединке с «Ливерпулем»

«Челси» — «Ливерпуль»

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон)

Программа 37-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным противостоянием на «Стэмфорд Бридж», в рамках которого местный «Челси» примет финалиста Лиги Чемпионов «Ливерпуль». Поединок между этими двумя команда всегда очень интересен, а особенно он стоит внимание, когда имеет место быть турнирный фактор. Расхлябанность «Тоттенхэма» и мерсисайдского клуба, который в последнее время стал экономить силы в чемпионате, в угоду еврокубку, вдруг вернули шанс «пенсионерам» побороться за первую четверку. В случае победы над «красными», «Челси» сократит отставание от команды Юргена Клоппа к трем очкам, при этом имея еще один матч в запасе. «Ливерпуль» явно не желает доводить ситуацию до нервотрепки и очень серьезно готовится к выезду в Западный Лондон. Другое дело, что неясно в каком эмоциональном и физическом состоянии сейчас находятся мерсисайдцы, ведь на неделе они выдали еще одну грандиозную перестрелку с «Ромой» в Лиге Чемпионов, где потратили много сил. У «Челси» есть повод для оптимизма. Команда Конте в последнее время медленно, но уверенно набирает свои баллы. К тому же, в отличие от «Ливерпуля», лондонцы не страдают от травм основных футболистов. «Красные» же по-прежнему не могут рассчитывать на Матипа, Эмре Джана и Окслейда-Чемберлена.

Интересные факты противостояния «Челси» и «Ливерпуля»:

"Челси" не может обыграть «Ливерпуль» на протяжении последних шести матчей в рамках Премьер-Лиги. В последний раз лондонцы не могли так долго выиграть у мерсисайдцев в период с 1985 по 1990 год (10 матчей).

В последних двух матчах АПЛ на «Стэифордд Бридж» «Ливерпуль» одерживал победу. Единственным клубом, которому удавалось трижды кряду взять верх над «пенсионерами» у них дома был «Блэкберн», начиная с сезона 1993/1994 по 1995/1996.

Оливье Жиру отличился четырьмя мячами в последних пяти матчах против «Ливерпуля». Правда, три из них были забиты на «Энфилде».

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль»:

Учитывая большую загруженность и усталость «Ливерпуля», именно «Челси» является фаворитом встречи. Хотя поставить на чистую победу лондонцев, думаю, мало кто решиться.

На победу команды Конте букмекеры выставляют коэффициент 2.2. В то время как выигрыш «красных» в среднем оценивается в 3.3.