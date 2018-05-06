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Пользователи Сети гадают, что за таинственное шестиногое существо попало на видео
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Пользователи Сети гадают, что за таинственное шестиногое существо попало на видео 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Некоторые комментаторы считают, что данное существо — это насекомое.
На просторах Сети появился ролик, озадачивший общественность. На видео показано таинственное пушистое существо белого цвета, у которого шесть ног.
Об этом говорится в материале Daily Star. Так, на кадрах, обнародованных на YouTube, тело существа словно покрыто перьями. Кроме того, животное неустановленного вида перемещается на шести лапах.
Установлено, что данная находка сделана в Малайзии. В связи с роликом у общественности нет однозначной версии того, что за существо перед ними.
По одной из теорий, существо может принадлежать к внеземной цивилизации.
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