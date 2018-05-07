СМИ: Вице-президент «Авангарда» Виктор Шалаев покинет свой пост вслед за отцом 

Вице-президент и генеральный менеджер омского «Авангарда» Виктор Шалаев покинет свой пост, утверждает. Ранее пост президента клуба покинул Владимир Шалаев, отец Виктора.
Контракт между «Авангардом» и Виктором Шалаевым рассчитан до декабря 2018 года, однако управленец покинет занимаемые должности досрочно. По слухам, новым генеральным менеджером омского клуба станет Сергей Гомоляко, который ранее работал ассистентом и главным тренером в «Витязе», «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». Также Гомоляко занимал пост вице-президента в челябинском «Тракторе».