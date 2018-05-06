Не стало легендарного вратаря хабаровского СКА Германа Обрезкова

За многолетнюю историю футбольного армейского клуба из Хабаровска в воротах дружины отметились свыше 50 голкиперов. Но Герман Обрезков, защищавший последний рубеж команды еще в далеких 1950-х годах, занимал в этом списке особое место. 5 мая его не стало. Было Герману Дмитриевичу 84 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Герман Обрезков по праву был кумиром болельщиков 50-60-х годов прошлого века. Мальчишки на пустырях через одного становились в ворота, чтобы в период дворовых баталий «побыть Обрезковым».

В Германе ценителей вратарского искусства привлекала необычная манера игры. В погоне за мячом он совершал невероятные прыжки, кувырки и кульбиты, чему Обрезков, по его признанию, приучился с детства, когда вместе с ровесниками прыгал с крыши сарая в копну сена. Народ на трибунах заводился от удовольствия, когда голкипер, распластав свое крепко сбитое тело, вытаскивал «мертвые» мячи. Родился будущий голкипер далеко от Хабаровска — в Свердловске. В наш край, а точнее в Комсомольск-на-Амуре, семья Обрезковых перебралась в военном 1942 году.

— Трудное было время, — вспоминал потом Герман Дмитриевич те времена. — Как пахнет хлеб из лебеды, помню до сих пор. Но уже тогда я активно занимался спортом. Летом мы с мальчишками до темноты босиком гоняли мяч, а зимой накручивали на валенки коньки и устраивали хоккейные баталии.

Ребят не смущал даже мороз, нередко доходивший до сорока градусов. Иногда матч заканчивался походом в… милицию. Дело в том, что из-за нехватки площадок махать клюшками приходилось прямо на дорогах. Милиционерам это, разумеется, не нравилось.

— Работать пошел, когда мне было 17 лет, — рассказывал Герман Дмитриевич. — Мама умерла, а кроме меня в семье еще были 13-летний брат и совсем маленькая сестра. Отцу одному нас прокормить было трудно. Работал на судостроительном заводе. Принимал участие в строительстве кораблей, на которых затем ходил. На заводе у нас была футбольная команда «Стахановец», которая не без успеха выступала в первенстве Комсомольска. Я защищал ворота, а моим кумиром был легендарный голкипер московского «Динамо» Алексей Хомич . Это был уже настоящий футбол, нам выдавали форму, бутсы.

В 1953 году Обрезкова призвали в армию. Судьба занесла его в Порт-Артур в бронетанковый батальон. К тому времени Герман уже имел первый спортивный разряд. Надо ли говорить, что вратаря тут же с руками и ногами прибрали тренеры тамошней команды «Атака».

Спустя год на сборы в Порт-Артур приехали армейские футболисты из Хабаровска (тогда команда называлась ОДО), что для тех мест стало событием. В товарищеском матче «Атака» проиграла именитому сопернику — 0:5, но игра Обрезкова приглянулась тренеру хабаровчан Григорию Сухову — величайшему теоретику и очень интеллигентному человеку. И тот намекнул: парень, переходи к нам.

Правда, с отъездом Обрезкова в Хабаровск вышла целая история: начальство отпускать его ни за что не хотело. Но Сухов, для которого, казалось, не было ничего невозможного, и не думал сдаваться. По приезду домой Григорий Андреевич связался с заместителем командующего Краснознаменным Дальневосточным военным округом Крыловым, и тот распорядился, чтобы Обрезков в течение 24 часов прибыл в Хабаровск.

Округ в те времена футболистов буквально лелеял. А Герман в дальнейшем у командующего КДВО Родиона Малиновского вообще ходил в любимчиках.

Так Обрезков оказался в ОДО. Сразу занял пост № 1 и десять сезонов отыграл за армейцев. Год дебюта в клубе получился прямо-таки звездным — армейцы выиграли Кубок РСФСР, а в следующем сезоне вновь привезли почётный трофей в Хабаровск. Начиная с 1957 года, когда команда уже называлась СКВО, наша дружина была включена в класс «Б» первенства СССР. И почти постоянно Обрезков с компанией занимали первое место в зональном турнире. В 1958 году хабаровчане выступали в финальной «пульке» в Тбилиси. Повышение в классе, правда, не получили, но и мальчиками для битья не были. Для команды это стало хорошей школой. Из армейской команды Обрезков ушел довольно рано — в 28 лет. Ушел не по своей воле: участились конфликты с тогдашним руководством клуба. Обрезков все напрямую говорил, и не всем это нравилось. В 1963 году армейцы сотворили настоящую сенсацию, дойдя до четвертьфинала розыгрыша Кубка СССР. Но ворота клуба тогда защищал уже ученик Германа Дмитриевича — Геннадий Прохорович. Сам Обрезков после конфликта в клубе с футболом не завязал. Как раз его любимый тренер Григорий Сухов возглавил владивостокский «Луч» и пригласил Германа к себе. Правда, в Приморье Обрезков отыграл всего один сезон. Футбол, конечно, Обрезков не бросил. Но играл уже на любительском уровне.

— Я не жалею ни о чем и своей жизнью доволен, — признался как-то он. — Был уважаем не только на футбольном поле, но и за его пределами. Четверть века отдал работе на военных объектах. Свое дело любил. Награжден орденом Трудовой Славы третьей степени.

А за ветеранов Герман Дмитриевич продолжал играть, когда ему уже было даже за семьдесят. Однажды в одном из таких матчей в ворота Обрезкова назначили одиннадцатиметровый штрафной удар. К «точке» подошел лучший пенальтист за всю историю хабаровского футбола Геннадий Рютин. Герман Дмитриевич попытался психологически воздействовать на годящегося ему в сыновья бомбардира: Гена, не позорь старика, скажи, в какой угол будешь бить? А там уже лупи со всей силы, я хоть знать буду, куда бросаться. Рютин ничего не сказал в ответ, а только усмехнулся и пробил. А Обрезков взял и… парировал тот удар.