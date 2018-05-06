Прогноз на матч Удинезе — Интер: обыграет ли команда Спаллетти кризисных фриульцев

«Удинезе» — «Интер». Прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А (06.05.2018, 13:30 мск).

Воскресную программу 36-го тура чемпионата Италии откроет матч «Удинезе», ещё не обеспечившего себе сохранение прописки в Серии А на следующий сезон, и сражающего за зону Лиги чемпионов «Интера», которые отстал от заветной четвёртой строчки на 4 очка за три тура до финиша. В такой ситуации миланцам нужно обязательно побеждать, в то время как фриульцев вполне может устроить ничья. Букмекеры в этом матче ставят на «Интер», предлагая на чистую победу гостей коэффициент 1.63.

Команда

"Интер"

58:26 "Удинезе"

46:59 "Удинезе"

В концовке февраля у руководства «Удинезе» лопнуло терпение, когда команда Массимо Оддо проиграла 11 матчей подряд, что приблизило фриульцев на опасное от зоны вылета расстояние. Оддо был уволен, и на его место был приглашён ещё один молодой специалист, который также в прошлом был хорошим защитником, хорват Игор Тудор , успевший поработать тренером в таких командах, как «Хайдук», ПАОК и «Галатасарай». В дебютном матче с новым тренером «Удинезе» прервал проигрышную серию, но это была всего лишь ничья 3:3 в выездной встрече с последней командой чемпионата «Беневенто». Интересно, что до 90-й минуты фриульцы вели в счёте и играли в численном большинстве, но всё равно пропустили, потеряв важные 2 очка.

Не сыграет: Габриэле Анджелла (травмирован).

"Интер"

"Интер" неделю назад пережил много негативных эмоций. Футболисты и болельщики «нерадзурри» в один голос твердят, что их откровенно засудили в домашнем матче с «Ювентусом». С середины первого тайма миланцы были вынуждены играть в численном меньшинстве, после прямой красной карточки Весино , причём к этому моменту «Интер» уже уступал в счёте. После перерыва команда Лучано Спаллетти героически забила два гола вдесятером, и вела в счёте до 87-й минуты, но алленаторе заменил Икарди на Сантона, и «чёрно-синие» пропустили два гола в концовке, проиграв 2:3. Отставание от зоны Лиги чемпионов миланцев выросло до четырёх очков, но «Интер» не теряет надежды нагнать одну из римских команд и перехватить путёвку в ЛЧ.

Не сыграют: Данило Д'Амброзио и Матиас Весино (дисквалифицированы). Роберто Гальярдини (травмирован).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Матч «Удинезе» — «Интер» можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия», начиная с 13:25 по московскому времени. Сайт LiveResult.Ru предоставит своим посетителям возможность в текстовом формате следить за всеми событиями этой встречи.

Статистика личных встреч

"Удинезе" в два раза реже обыгрывает «Интер», чем проигрывает ему, о чём говорит статистика личных встреч: +23=30-46, разница мячей — 104:155. Отметим, что до нынешнего сезона миланцы имели 5-матчевую победную серию в очных встречах с фриульцами. Но матч первого круга в середине декабря закончился неожиданным поражением «Интера» на «Сан-Сиро» — 1:3 (Икарди 15' — Ласанья 14', де Пауль 61', Барак 77').

Интересные факты

"Удинезе" имеет 13-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-11, 11:28);

"Удинезе" не выигрывает дома с 23-го декабря, проиграв последние 5 матчей (+0=2-5, 5:12);

В последних семи очных матчах «Удинезе» и «Интера» проходила ставка «Тотал больше 2,5 гола»;

"Интер" выиграл 3 предыдущих выездных матча у «Удинезе» (+3=0-0, 8:2);

"Интер" пропустил 26 голов в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (23);

"Интер" выиграл лишь дважды в последних 11-ти выездных матчах (+2=5-4, 9:8);

Нападающий «Интера» Икарди является вторым бомбардиром чемпионата — 27 забитых голов. Больше только у форварда «Лацио» Иммобиле (29).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"