«Это был один шанс на миллион»: команда по флаг-футболу из Екатеринбурга выиграла европейский турнир

Женская команда из Екатеринбурга выиграла престижный европейский турнир по флаг-футболу KingBowl в Нидерландах. Эта победа досталась нашим девушкам очень непросто: в России этот вид спорта неофициальный, в отличие от Европы, где есть целые спортивные базы по подготовке игроков и проходит множество турниров. Поэтому соперники оказались очень сильными, отлично подготовленными, и до последнего момента ни в какую не уступали победу. Зато, когда екатеринбурженки все-таки вырвались вперед, им аплодировал весь стадион. Мы пообщались с капитаном команды «RedFoxes» Анной Разнициной, узнали у нее о тонкостях этого вида спорта и о том, каково было выиграть на таком турнире.

Анна рассказала, что флаг-футбол — это разновидность американского футбола, его бесконтактная версия. Цель игры, как и в американском футболе — занести мяч в зачетную зону соперника. Основное отличие — исключение жестких контактов, спортсмены играют без защитной экипировки. Вместо шлемов и каркасов на поясе каждого игрока прикреплены два флажка. И если в американском футболе для того, чтобы остановить игрока, владеющего мячом, применяется захват (жесткий контакт), то во флаг-футболе достаточно сорвать с него флажок.

Екатеринбургская команда «RedFoxes» существует уже два года, в команде 13 человек. Чтобы попасть на турнир в Нидерландах, девушкам пришлось запускать сбор денег на краундфандинговой платформе, где совершенно разные, но точно неравнодушные люди насобирали с миру по нитке недостающую для поездки сумму. В итоге на соревнования поехали 8 спортсменок и их тренер — Павел Князев

— Мы приехали на базу, целую футбольную базу с кучей полей, раздевалками и кафе, где собраны трофеи команды, — рассказала Анна Разницина. — Организаторами была команда Утрехта Utrecht Dominators. Сетка женской части турнира представляла собой двух круговую систему из 4 команд: Dudelange Steelers (Люксембург), EK Pirates (Шотландия), Utrecht Dominators (Нидерланды) и мы. Уже перед вылетом мы узнали, что против нас по положению турнира могут играть и юноши до 16 лет, что было для нас сюрпризом. В первый день они нам и показали, как умеют играть в 16 лет в Европе. В первый день мы провели 4 игры и закончили его со счетом 2–2 (победы-поражения). Сказать, что было тяжело, ничего не сказать, но мы боролись! Тренером были внесены коррективы по защите и атаке на второй день. Он у нас очень славится тем, что может за короткое время поменять всю схему и создать тем самым перелом в игровом процессе. Мало кто из профессиональных тренеров может это!

И вот второй день. Остается еще 2 игры группового этапа. Мы выигрываем нидерландок, и идем играть против «Пираток». Льет дождь, «Пиратки» и мы бьемся что в атаке, что в защите. Но преимущество 6–0 и шотландки выигрывают. Мы выходим со 2 места в полуфинал, где нас ждут опять «Пиратки», которых мы не выиграли ни разу по ходу турнира. Все понимают, что сейчас все или ничего. Финал в полуфинале и какой: борьба была настоящей, судьи закрывали глаза на нарушения со стороны шотландок. Накал был просто нереальный. Одна наша ошибка, и вот они ведут 6–0, а половина матча уже прошла. Девочки борются изо всех сил, многие из них впервые на этом турнире играют на позициях: Маша Ряшко встала героически на центр и отдавала скользкий мяч (а вся игра начинается с центра), Катя Кузнецова стала капитаном защиты и ей пришлось принимать решения по составу и схемам, так как наш квотер Марина Кондратьева получила травму голеностопа в Москве и не смогла помочь в защите. Итак, идет 2 половина, мы подходим к заветной линии летит пас на меня, в контактной борьбе мне прилетает по рукам, в следствии чего мой мизинец выходит из сустава, но мяч в воздухе, и я смогла его зафиксировать. Счет 6–6. Я ухожу за медицинской помощью. Девочки остаются всемером. Защиты обеих команд стоят на смерть, не давая друг другу пройти и середину поля. Мне фиксируют палец, я возвращаюсь на поле. И тут нам дают сейфти (2 очка), которого не было, но с судьями спорить бесполезно. Счет 8–6 — мы проигрываем, соперник тянет время. Последняя атака 10 секунд, нереальный пас от нашего квотербека, мы втроем прыгаем за мячом, борьба за мяч в воздухе, я вылавливаю его и под оглушительный ор стадиона бегу в тачдаун!

Это был один шанс на миллион и мы его использовали. Нам аплодировал весь стадион! Очень болели и бегали по бровке наши московские друзья из мужской команды «Reackless Russians», приехавшие играть в мужской части турнира, и неожиданно болевшие за нас весь турнир американцы! Я думаю наша игра в полуфинале сломила дух игроков из Утрехта, в финале по схеме тренера нам удалось решить проблему с мужской частью коллектива и достаточно хорошим квотербеком. Счет финала 30–0. После такой игры нас пригласили на Big Bowl (мы не смогли на него попасть, так как окно заявок закрылось за 1 минуту). К сожалению, мы не обладаем ресурсами на второй европейский выезд подряд, но то что нас пригласили на турнир такого уровня, на который просто нереально попасть, уже успех. Думаю, мы смогли оставить своей игрой след в Европе.

Кстати, в прошлом году мы рассказывали о екатеринбургских командах по американскому футболу и флаг-футболу. Эти команды собирались на форумах E1.RU и дошли до плей-офф чемпионата России.