Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

В Вашингтоне состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между «Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева льда сумели одержать победу со счетом 5:3. «Вашингтону» осталось сделать один шаг до выхода в финал Восточной конференции. «Пингвины» же теперь не имеют права на ошибку.

Во втором периоде уже «Питтсбург» забросил подряд две шайбы. Сначала Сидни Кросби сравнял счет в матче, а затем Патрик Хорнквист с передачи Евгения Малкина вывел гостей вперед.

What we have here is @Kuzya92 taking flight. #StanleyCup pic.twitter.com/3HyCdKB5O9

— NHL (@NHL) 6 мая 2018 г.

"Столичные" повели в серии со счетом 3:2. Следующая игра состоится в Питтсбурге 7 мая.