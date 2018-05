Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

В Вашингтоне состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между «Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева льда сумели одержать победу со счетом 5:3. «Вашингтону» осталось сделать один шаг до выхода в финал Восточной конференции. «Пингвины» же теперь не имеют права на ошибку.

Гости открыли счет в матче усилиями Джейми Олексиака. Однако в концовке стартового периода хозяевам льда удалось не только отквитать шайбу, но и выйти вперед. У «Вашингтона» отличились Джон Карлсон Бретт Коннолли . Первому ассистировал Евгений Кузнецов

Во втором периоде уже «Питтсбург» забросил подряд две шайбы. Сначала Сидни Кросби сравнял счет в матче, а затем Патрик Хорнквист с передачи Евгения Малкина вывел гостей вперед.

В самом начале третьей двадцатиминутки Евгений Кузнецов вернул «Вашингтон» в игру. Выйдя один на один с вратарем гостей, российский форвард издевательски послал шайбу между щитками Мэттью Мюррея . А на 56-й минуте Якуб Врана принес победу «Вашингтону». Ему ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Под занавес периода Ти-Джей Оши и Ларс Эллер отправили еще по шайбе в уже пустые ворота гостей.

What we have here is @Kuzya92 taking flight. #StanleyCup pic.twitter.com/3HyCdKB5O9

— NHL (@NHL) 6 мая 2018 г.

"Столичные" повели в серии со счетом 3:2. Следующая игра состоится в Питтсбурге 7 мая.