Был Хэй, да весь вышел

Хотя бывший чемпион мира в тяжёлом и супертяжёлом весах Дэвид Хэй после повторного и более брутального досрочного поражения от Тони Беллью пока не объявил, что завязывает от греха подальше с этим вашим мордобоем, тут всё однозначно: ловить на топ-уровне ему больше нечего. Нет ни былой скорости, притупились рефлексы, сбился тайминг. Гейм овер. Пора прощаться с одним из наиболее ярких персонажей «эпохи Кличко». Кто там ещё коптит ринги из той когорты? Витязь?

Но герой сегодняшнего дня не Хэй, тем более проигравший, а его немезида — бородатый псевдогопник из Ливерпуля, какой-то даже чуть нескладный и явно не из селебрити-теста Беллью.

Тихой сапой на одиннадцатом году профессиональной карьеры Тони совершенно заслуженно выбился в звёзды — по крайней мере, европейского масштаба. Есть результат, и он постоянен, а не «как получится».

В 2011 году, когда на тоненького проиграл в первом титульном бою Нэйтену Клеверли, он был ещё зелен, неопытен, да и больше похож на слаггера, чем боксёра. Пиковый Адонис Стивенсон спустя два года попросту перебил его во втором для британца титульнике, после чего Беллью признался — сушиться под лимит 79,4 кг было для него сущим адом.

Когда Тони за 100 дней набрал более 10 кг массы и ушёл в крузервейт, многие лишь скептически усмехнулись — мол, куда ему к здоровенным ребятам, если и в полутяжах досрочно «выгребал».

Но с 2013 года ливерпулец ни разу не попал в нокдаун, хотя до того случалось. Включая сегодняшний результат, его рекорд после перехода в тяжёлый, а затем и в супертяжёлый вес, — 10-0, 8 КО. Досрочно повержен ветеран Валерий Брудов и середняки Жулио душ Сантуш, Бенджамин Флорес и Матеуш Мастернак, взят реванш у Клеверли, а после классного нокаута с Илунгой Макабу — и титул WBC в крузерах.

Отказываться от английского дерби с Хэем было бы глупо — не имея ярких противников, которые скопом ушли в Суперсерию, заработать серьёзные гонорары на рядовых защитах было бы сложно. Так что Тони ещё немного покушал, походил в качалку, хлопнулся оземь и обернулся супертяжеловесом.

Даже после успешного забега в тяжёлом дивизионе это выглядело ненадёжным предприятием.

Плюс, были ещё сильны впечатления от того, как смачно Хэй извалял и прибил Дерека Чисору , а после возвращения замесил пару ноунеймов с красивыми рекордами. Казалось, Беллью идёт на самоубийственную афёру.

Судя по признаниям Тони, он и сам крепко переживал по этому поводу, хотя до первого боя с Дэвидом ничем не выдал страхи. Напротив, этот кекс их тех, кто в предматчевой раскрутке будет активно лезть на рожон, нарываться и обещать тебе всяческие ужасы. В тот раз с Хэем ему подобная тактика помогла (помимо того, что противник большую часть боя дрался с травмой ахилла): Дэвид зажался и решил по-быстрому срубить наглеца, что обернулось для него самого поздним досрочным поражением.

Долгих 14 месяцев проигравший баюкал ногу и вынашивал планы возмездия. Качался и рассказывал нам в Instagram, что «всё, Беллью попал». Потом снова качался. Показывал рельефное тело, собирал тысячи лайков и снова говорил, что «вернул огонь, скорость и остроту».

А мы взяли, да и поверили.

В начале боя, как и обещал, Хэй не торопился: аккуратно двигался на периферии, часто шёл вперёд и был успешнее Беллью как с джебом, так и с силовыми. Парочка последних, однако, пришлась вскользь, поэтому никакого вреда Тони они не принесли, разве что немного подрихтовали фасад. Не критично.

Ко 2-му раунду осмелевший Дэвид уже модно пританцовывал, делал матадорские жесты (хотя сам выступал агрессором) и гримасничал, пока Беллью дисциплинированно уходил от атак противника на ногах и явно ждал момента, чтобы его законтрить.

Судя по всему, Тони из прошлого поединка знал, что может оглушать этого культуриста ударами, а потому никуда не торопился, разыгрывая всё наверняка. Ах, да, и гримасничал в ответ. Обезьянничанье продолжалось недолго — мужчины всё же вышли показывать хороший бокс, а не ужимки.

Первую пару раундов положил себе в копилку Хэй. Его удары, казалось, понемногу начинают беспокоить ливерпульца.

И как только такое начало казаться, Тони ворвался в помещение и одним махом с грохотом перевернул стол. В смысле, усыпив бдительность Дэвида боевым негативизмом — монотонным хождением, скупостью действий и всего парой-тройкой выпадов за раунд, Беллью в один прекрасный момент под конец 3-го раунда не стал уходить от атаки или вязать оппонента, а ввязался в драку. Первый же серьёзный размен в открытую — и Хэй уже валится на канвас после правого прямого аккурат в лицо.

Кое-как поднявшись, слабо соображающий Дэвид вместо вязания противника продолжил махаться. И снова упал, пропустив двойку по вискам.

В общем-то, на этом бой и закончился. Было ясно, что Дэвид не успеет восстановиться за перерыв. Так оно и произошло. Подранок чудом не упал в 4-м раунде, хотя все 180 секунд ходил, шатаясь и дёргаясь под ударами Беллью, который неторопливо и с пониманием, что жертва никуда не денется, делал своё дело. Хэй время от времени отмахивался отчаянными и столь же бессмысленными свингами — бил только воздух. До Тони даже не долетало.

Дэвид в эти минуты «остановился», зажался и стал точно такой же сидячей уткой, как и с травмой ноги в первой встрече. Ощущение, что до конца противостояния оставались считанные минуты, не покидало ни на мгновение.

Тем удивительнее было начало 5-й трёхминутки. Хэй пошёл вперёд, начал снова тыкать джебом и всячески демонстрировать, что он вернулся в бой. У Тони были другие планы. Бум! Тяжеленный хук слева на противоходе моментально выбил из головы Дэвида любые мысли о том, что ещё не всё потеряно. «Всё в порядке! — рапортовал телу на автопилоте мозг. — Падаю!»

Лондонский денди проявил недюжинную силу воли, сумев принять вертикальное положение после такого жуткого нокдауна. Но, конечно, здесь уже всё было предрешено; примерно как после тяжелейшего нокдауна в памятном бою Донэйра с Монтиэлем. Рефери зачем-то дал избиению продолжиться, хоть по состоянию Хэя было видно — он сейчас упадёт и от сквозняка на арене, но после нескольких секунд добивания у канатов опомнился и дал отмашку.

ТКО 5. Примерно шесть лет назад Хэй сделал то же самое и в том же раунде с Чисорой. Karma is a bitch, да-да.

Первоклассный бой с интригой и великолепная развязка.

Когда-то так же со смесью неверия и толики ужаса мы наблюдали, как Тарвер разделывается с Джонсом. Всё равно что стали свидетелями богоубийства: как же так, нам же говорили, что он бессмертный, а тут… В случае с Хэем не было и не будет такого резонанса, не того масштаба фигура. Но всё равно прискорбно наблюдать, как уходят, запоздав с решением на пару лет.

С другой стороны, разве мы не знали, что Хэй если не «стекляшка», то уж точно не из тех, кто славится умением бесследно переносить тяжеленные удары? О чём речь, если ещё Лоленга Мог (такое впечатление, что этот дядька уже 20 лет назад был ветераном, и еще через 20-ть им останется) отправлял его в нокдаун, не говоря уже о более именитых ребятах.

Дэвид на пике формы был потрясающим боксёром, боёв которого ждали и с интересом смотрели. Но добрая половина интереса зиждилась на ожиданиях: кто сейчас кого завалит, Хэй другого или другой — Хэя? С панчерами это частая беда, когда боец с колотушкой, но с посредственной держалкой. Вот когда и удар в наличии, и борода держит — тогда всем ховаться в бульбу. Но это редкость.

Тони — отвечающий за слова молодчина. Обещал, что в ринге с ним Хэй проведёт последние свои минуты в качестве боксёра? Получите.

Сейчас у него, как говорят в Британии, sky is the limit. То есть, навалом вариантов монетизирования нынешних достижений. Можно по новой начать вызывать с пенсии Андре Уорда , что Беллью уже сделал в послематчевом интервью.

Также можно, смеху ради побив на досуге летом кореша Дэвида Прайса , дождаться победителя Суперсерии, и при условии, что это будет Александр Усик , договориться о бое в супертяжёлом весе.

А то, что популярности того же Хэя ему не видать, Беллью вообще не напрягает. Совершенно другой он тип — обычный семьянин, который любит выйти в кабак с приятелями, сходить на «Ливер» и поржать с лулзов в соцсетях.

Тони отлично понимает, что даже если демонстрировать результат, без фотогеничной внешности или цепляющей харизмы селебрити-статус не получить. А если ты между боями мало отличаешься от среднестатического мужика — со спрятанным под пузцом прессом, без рельефных мускулов и так далее, то и подавно. Местечковый герой — да, звёздная популярность — нет.

И знаете что? Это всё ему, как бы сказать культурно… До одного места. Тем и хорош.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Беллью–Хэй II ПРЕДСТАВЛЕНИЕ этого боя (с кривыми прогнозами редакции)

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