В Германии протестуют против Маркса, в России — против Путина

Putin opponents protest across Russia before his inauguration https://t.co/DoMlB8RL0R

Reuters World (@ReutersWorld) 5 мая 2018 г.

​Перед инаугурацией Путина его оппоненты протестуют по всей России. — Информационное агентство «Рейтер»

VIDEO: Germany marks 200th anniversary of Karl Marx's birth by unveiling statue in his birth city of Trier, but celebrations risk being marred by protests over the divisive figure #Marx200 pic.twitter.com/T3ilXcD9HP

AFP news agency (@AFP) 5 мая 2018 г.

ВИДЕО: Германия отмечает 200-летие со дня рождения Карла Маркса​ открытием его статуи в его родном городе Трире, но торжества могут быть омрачены протестами против вызывающей разногласия личности. — Информационное агентство «Франс-пресс»

More than 350 people have been detained at protests ahead of Putin's reinauguration, including a @novaya_gazeta photographer who is now filing from a police van https://t.co/tZytSGrz1W pic.twitter.com/jaZ8MA6Cyj

— Alec Luhn (@ASLuhn) 5 мая 2018 г.