Нижневартовск бьет рекорды по количеству победителей в школьных олимпиадах

Нижневартовск третий год подряд становится лидером по числу победителей в олимпиадах среди школьников. Так, в 2018 году 34 школьника отличились во всероссийских и региональных олимпиадах.

Как сообщает ugra-news, на днях прошло награждение умников и умниц столицы Самотлора. Среди них оказались старшеклассники Александр Бахилин, Кирилл Жиляев и Александр Емельянов . Ребята представляли Нижневартовск на окружных состязаниях по физической культуре и заняли 1, 2 и 3 места соответственно. Эта победа дала ребятам возможность защищать честь Югры на всероссийской школьной олимпиаде в Ульяновске, участив в которой приняли 216 ребят.

Самыми сложными испытаниями стали — спортивные игры: комбинация футбола, флорбола и баскетбола. Самым первым выступил именно югорчанин Александр Бахилин. По его словам, момент был волнительный, но это ему не помешало. По итогу парень вошел в число призеров. Отметим, что до полной победы ему не хватило одного балла.

Также на всероссийской олимпиаде выступила одиннадцатиклассница Мария Дыба. Будущий юрист призналась, что олимпиада стала одним из элементов этой профессиональной подготовки, поскольку олимпиада дает возможность получить льготы при поступлении в вуз.