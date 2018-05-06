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Бекбулатов не вышел на церемонию награждения из-за плохого самочувствия
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Бекбулатов не вышел на церемонию награждения из-за плохого самочувствия 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Врач сборной России по борьбе Альбина Дзукаева объяснила, почему серебряный призер чемпионата мира в весе до 65 кг Ильяс Бекбулатов не смог выйти на церемонию награждения. Напомним, что Бекбулатов проиграл трехкратному чемпиону мира Хаджи Алиеву из Азербайджана.
— Перед финальной схваткой у Ильяса Бекбулатова опухли глаза, но он сказал, что с ним такое иногда случается, — цитирует «Весь спорт» Дзукаеву. — Состояние было рабочее, Ильяс был готов выйти на ковер. Однако процессе схватки ему становилось все хуже и хуже, после чего он и начал удерживать счет. После завершения финала у Ильяса поднялось давление, мы его прокапали, но из-за плохого самочувствия он не смог выйти на церемонию награждения. Что именно с ним случилось — плохо прошла сгонка веса или что-то другое — покажет обследование.
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