Бекбулатов не вышел на церемонию награждения из-за плохого самочувствия

Врач сборной России по борьбе Альбина Дзукаева объяснила, почему серебряный призер чемпионата мира в весе до 65 кг Ильяс Бекбулатов не смог выйти на церемонию награждения. Напомним, что Бекбулатов проиграл трехкратному чемпиону мира Хаджи Алиеву из Азербайджана.

— Перед финальной схваткой у Ильяса Бекбулатова опухли глаза, но он сказал, что с ним такое иногда случается, — цитирует «Весь спорт» Дзукаеву. — Состояние было рабочее, Ильяс был готов выйти на ковер. Однако процессе схватки ему становилось все хуже и хуже, после чего он и начал удерживать счет. После завершения финала у Ильяса поднялось давление, мы его прокапали, но из-за плохого самочувствия он не смог выйти на церемонию награждения. Что именно с ним случилось — плохо прошла сгонка веса или что-то другое — покажет обследование.