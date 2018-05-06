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Спортивные пощечины: первый российский чемпионат прошел в Москве
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Спортивные пощечины: первый российский чемпионат прошел в Москве 

Sputnik Грузия 59 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
В рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo в Москве состоялся первый открытый чемпионат России по спортивным пощечинам. Смотрите на видео, как проходили состязания
Игра шла на выбывание. В каждом «поединке» участвовали два спортсмена, которые по очереди наносили друг другу удары по щекам прямой ладонью. Победителем стал житель Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин. По правилам соревнования участвовать в нем могли только те, кто проконсультировался с врачом, поскольку участие в подобных мероприятиях может привести к травме.
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