Спортивные пощечины: первый российский чемпионат прошел в Москве 

В рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo в Москве состоялся первый открытый чемпионат России по спортивным пощечинам. Смотрите на видео, как проходили состязания
Игра шла на выбывание. В каждом «поединке» участвовали два спортсмена, которые по очереди наносили друг другу удары по щекам прямой ладонью. Победителем стал житель Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин. По правилам соревнования участвовать в нем могли только те, кто проконсультировался с врачом, поскольку участие в подобных мероприятиях может привести к травме.