Монстры русского рока: в Самаре выступят группы «ДДТ» и «Чайф» 

Во время проведения мундиаля в областной столице на площадке фан-зоны запланировано большое количество развлекательных мероприятий. Владимир Шахрин из «Чайфа» зарядит болельщиков оранжевым настроением, а Юрий Шевчук в составе «ДДТ» поделится частичкой русской души с иностранными поклонниками футбола. Кроме того, на сцену выйдет «Дискотека Авария» и Горан Брегович. К слову, последний написал музыку к нескольким фильмам Эмира Кустурицы.
— Мы ожидаем около 500 000 гостей. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра — симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируется флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров, — рассказала генеральный директор АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Екатерина Иртикеева.
Фан-зону планируют закрывать через час после окончания матча. Всех болельщиков пересчитают на входе. При достижении отметки в 20 000 человек вход на площадку будут ограничивать и объявлять об этом на территории фан-зоны.