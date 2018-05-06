Монстры русского рока: в Самаре выступят группы «ДДТ» и «Чайф»

— Мы ожидаем около 500 000 гостей. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра — симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируется флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров, — рассказала генеральный директор АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Екатерина Иртикеева.

Фан-зону планируют закрывать через час после окончания матча. Всех болельщиков пересчитают на входе. При достижении отметки в 20 000 человек вход на площадку будут ограничивать и объявлять об этом на территории фан-зоны.